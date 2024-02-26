Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Liburan di Norwgia, Rachel Vennya Bahagia Bisa Melihat Aurora

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |18:01 WIB
Liburan di Norwgia, Rachel Vennya Bahagia Bisa Melihat Aurora
Rachel Vennya. (Foto: Instagram)
A
A
A

RACHEL Vennya terlihat tengah menikmati liburan di Tromso, Norwegia. Tidak sendirian, dia menikmati liburan bersama kekasihnya, Salim Nauderer.

Rupanya, Rachel dan Salim memiliki alasan sendiri memilih Tromso untuk menikmati liburan. Salah satunya karena mereka ingin melihat aurora. Ya, Tromso terkenal dengan destinasi yang memiliki aurora indah.

Rachel Vennya

Rasa penasaran melihat aurora pun terwujud. Rachel nampak membagikan momen saat melihat aurora. Dalam foto itu dia memakai jaket tebal berwarna putih. Janda dua anak ini mengambil angle dari bawah sambil menunjukkan keindahan aurora yang berwarna hijau.

Pada slide kedua, dia berfoto dengan kekasihnya sambil menunjukkan langit yang indah. Rachel nampak tersenyum manis di foto itu dan Salim berada di belakangnya memakai jaket hitam dan kupluk putih.

Rachel Vennya

Meski Aurora tidak terlihat dengan jelas, namun ia mengaku tetap bahagia.

"Hari ini chasing aurora lagiii tapi karena ada awan jadi nggak kelihatan full dan sebelahnya full moon tapi full moonnya indah banget juga. But still so happy yeayy," tulis Rachel dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @rachelvennya.

Halaman:
1 2
      
