5 Potret Audrey Vanessa Tampil dengan Gaun Tenun Livette by Liliana Tanoesoedibjo

MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa kembali tampil memukau di beberapa momen menjelang perhelatan Miss World 2024, di New Delhi, India. Salah satunya di momen saat Audrey Vanessa tampil dalam presentasi ‘Beauty With A Purpose’ disusul dengan kontestan lainnya.

Di momen tersebut, Audrey Vanessa tak hanya tampil memukau berkat presentasi yang ia bawakan, namun juga karena penampilan cantik dan elegannya. Seperti apa penampilan Audrey di momen presentasi ‘Beauty With A Purpose’ tersebut? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagram @audreyyvanessa.

Kenakan gaun tenun dari Livette by Liliana Tanoesoedibjo

Di momen tersebut, Audrey tak lupa untuk turut menampilkan keindahan budaya Indonesia lewat gaun yang dikenakannya. Pasalnya, ia tampak mengenakan gaun tenun nan cantik dari Livette by Liliana Tanoesoedibjo.

Gaun dengan warna dasar putih tersebut tampak berpadu cantik dengan motif tenun berwarna navy, dan memiliki detail menyerupai obey di pinggang dengan perpaduan warna hitam dan gold.

Tampil percaya diri bersama kontestan lain

Di momen tersebut, Audrey tetap berusaha tampil kompak dan akrab bersama kontestan lain yang juga turut mengikuti presentasi ‘Beauty With A Purpose’ tersebut. Namun, dalam potret ini, aura positif Audrey tampak begitu terpancar dengan posenya yang begitu percaya diri.

Foto di depan panggung

Audrey juga membagikan potret di depan panggung, tempat di mana ia melakukan presentasi ‘Beauty With A Purpose’ tersebut. Dalam potret ini, raut wajahnya tak hanya terlihat percaya diri, namun juga terselip ekspresi bangga karena bisa mewakili Indonesia di ajang bergengsi itu.