Skincare untuk Kulit Sawo Matang agar Tidak Terlihat Kusam, Apa Saja?

SKINCARE untuk kulit sawo matang sangat diperlukan agar wajah tidak terlihat kusam. Sebab, kondisi wajah yang kusam sangat mengganggu penampilan, khususnya yang memiliki segudang aktivitas di luar ruangan.

Untungnya, wajah kusam bisa diatasi dengan menggunakan sejumlah produk skincare untuk kulit sawo matang agar tetap terlihat fresh. Penasaran apa saja? Berikut rekomendasinya.

1. Pembersih Wajah

Menjaga kebersihan adalah hal utama dalam perawatan semua jenis kulit. Meski demikian, perlu diingat bahwa pemilik tone sawo matang cenderung mudah mengalami berbagai masalah kulit. Kadar melanin yang tinggi membuat kulit sawo matang mudah mengalami masalah flek hitam, perubahan warna sehingga tidak merata, kutil, keloid, hingga noda akibat jerawat maupun luka.

Karenanya, membersihkan kulit sebaiknya dilakukan selembut mungkin. Hindari bahan pembersih wajah yang dengan bahan aktif seperti aloe vera, ceramide, peptida, dan senyawa lembut lainnya. Hindari pula menggosok wajah saat mencuci muka. Cukup lakukan pijatan lembut untuk menghindari luka maupun iritasi.

2. Rajin Pakai Moisturizer

Penggunaan moisturizer adalah hal wajib, apapun jenis dan kondisi kulit Anda. Step ini akan membantu menghidrasi lapisan epidermis.

Dalam berbagai studi, kulit sawo matang lebih cepat mengalami dehidrasi sehingga Anda perlu rajin mengoleskan pelembab. Sebaiknya gunakan produk yang mengandung zat humektan (misalnya glycerin atau hyaluronic acid) yang mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu kulit tetap terhidrasi.

3. Gunakan Sunscreen yang Tepat

Pertanyaan terbesarnya adalah, sunscreen apa yang cocok untuk kulit sawo matang? Jawabannya, sesuaikan dengan kebutuhan.

Misalnya, gunakan tabir surya sunscreen dengan minimal kandungan SPF 30 dan PA++. Hindari produk yang bersifat komedogenik agar wajah tidak mudah mudah berjerawat dan tampak kusam. Selain itu, Anda bisa memilih produk yang gel-based atau aloe-based.

(Martin Bagya Kertiyasa)