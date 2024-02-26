Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Audisi Miss Indonesia 2024 di Surabaya Peserta Punya Kualitas Tinggi dan Attitude Bagus

Ihya Ulumudin , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |12:15 WIB
Audisi Miss Indonesia 2024 di Surabaya Peserta Punya Kualitas Tinggi dan Attitude Bagus
Audisi Miss Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

AUDISI Miss Indonesia 2024 di Kota Surabaya dihadiri banyak calon peserta dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Balikpapan hingga Papua. Mereka berharap ajang tersebut bisa menjadi wadah aktualisasi diri hingga mereka sekses menjadi duta Indonesia di ajang internasional.

Sementara itu Creative Marketing and Activation Anwar Siregar mengaku puas dalam audisi kali ini. Selain karena animo yang tinggi, peserta juga datang dari berbagai daerah, termasuk Papua.

"Audisi Surabaya selalu memberi kejutan. Animo peserta baik. Bahkan sekarang ada peserta dari Papua," katanya di sela proses penjurian.

Lebih membanggakan lagi, kualitas peserta kata Anwar juga sangat bagus. Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga attitude-nya. "Kami akan terus mencari para peserta yang mempunyai penilaian yang sangat baik," katanya.

Para peserta mengaku tertarik ikut kontes kecantikan Miss Indonesia ini karena gengsinya cukup tinggi. Mimpi itu pula yang dipupuk peserta asal Papua Barat Daya, Melisa Mayos Howay. Karena itu, gadis SMA ini rela datang jauh dari Papua ke Kota Pahlawan untuk mengikuti ajang ini.

Melisa mengaku terbang ke Surabaya bersama sang ibu untuk bisa ikut ambil bagian dalam ajang tersebut. "Saya mendaftar online dan lolos. Lalu terbang tujuh jam sama mama. Saya bersyukur bisa sampai di sini," katanya.

Halaman:
1 2
      
