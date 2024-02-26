Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ternyata Ini Rahasia Kulit Wajah Sehat ala Wulan Guritno di Usia 42 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |18:30 WIB
Ternyata Ini Rahasia Kulit Wajah Sehat ala Wulan Guritno di Usia 42 Tahun
Rahasia kulit wajah sehat Wulan Guritno, (Foto: Instagram @wulanguritno)
A
A
A

SEBAGAI aktris Wulan Guritno menyadari bahwa penampilan visual dirinya menjadi salah satu prioritas utama. Wulan mengungkap bahwa keinginan untuk tampil cantik dan awet muda, harus dibarengi dengan usaha untuk selalu menjaga kesehatan, termasuk kulit wajah.

Tak heran di usianya yang sudah menginjak 42 tahun, bisa dibilang selain masih cantik, Wulan juga tetap tampak awet muda dengan kulit wajahnya yang terlihat sehat.

Wulan mengungkap bahwa dirinya memiliki jenis kulit yang berminyak dan sering bermasalah, itulah mengapa ibu dari Shalom Razade tersebut mengaku harus melakukan usaha lebih untuk menjaga kebersihan kulit wajahnya.

 BACA JUGA:

(Foto: Instagram @wulanguritno) 

"Kulitku sangat berminyak, mungkin enggak kayak teman-teman di lokasi yang kulitnya mulus. Aku bukan seperti itu. Aku yang berminyak bermasalah," ujar Wulan Guritno di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

