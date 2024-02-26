Jangan Bawa Barang Mubazir, Simak 9 Tips Packing Cerdas buat Backpacker Pemula

BAGI banyak orang, perjalanan pertama mereka dalam dunia backpacking atau disebut backpacker sering kali menjadi pengalaman tak terlupakan.

Terlepas dari seberapa berpengalaman seseorang, langkah pertama dalam memulai petualangan ini sering kali ada tantangan yang mengejutkan.

Hal itu dapat mencakup beratnya ransel yang tidak terduga, kesalahan dalam memilih perlengkapan, atau bahkan kurangnya pengetahuan tentang cara berkemas dengan benar.

Namun dari setiap pengalaman, ada pelajaran yang berharga untuk dipelajari. Untuk membantu backpacker pemula mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum memulai perjalanan mereka, dari memilih perlengkapan yang tepat hingga menyusun barang di ransel dengan bijak.

Mengutip Self, berikut hal yang perlu diketahui oleh para backpacker pemula untuk memulai perjalanan mereka dengan langkah yang tepat.

1. Peralatan dan logistik

Sebelum Anda berangkat, pastikan Anda memahami sepuluh kategori barang penting yang disarankan oleh The Mountaineers.

Dari Navigasi, tabir surya, isolasi, alat penerangan, P3K, api, alat-alat, makanan, minuman, hingga tenda. Pemahaman yang kuat tentang hal-hal ini akan memastikan bahwa Anda siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin Anda hadapi di alam bebas.

2. Perlengkapan kebersihan

Kebersihan adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan Anda selama perjalanan.

Selalu bawa perlengkapan kebersihan yang cukup, dan simpan semua kebutuhan kamar mandi Anda seperti tisu toilet, sabun, hand sanitizer dalam satu tas yang dapat Anda ambil dengan cepat ketika Anda membutuhkannya. Ingatlah untuk menjaga etika lingkungan dengan tidak meninggalkan jejak dan merawat alam dengan baik.

3. Berhemat untuk perlengkapan

Jika Anda baru memulai dan biaya menjadi penghalang besar bagi Anda, pertimbangkan untuk meminjam, menggunakan kembali, atau menyewa perlengkapan daripada mengeluarkan banyak uang untuk membeli semua perlengkapan baru.

Ini adalah cara yang baik untuk menghemat uang sambil menguji minat Anda dalam backpacking.

4. Bijak memilih perlengkapan

Perlengkapan yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan keberhasilan perjalanan Anda.

Pilihlah perlengkapan yang ringan tetapi juga tahan lama dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ransel, tenda, dan kantong tidur adalah benda-benda besar yang sangat penting, jadi kuncinya adalah menemukan yang ringan.

5. Susun perencanaan sesuai pengalaman diinginkan

Tentukan jenis pengalaman backpacking yang ingin Anda alami sebelumnya. Apakah Anda mencari tantangan fisik yang besar atau ingin menghabiskan waktu santai di alam bebas? Rencanakan perjalanan Anda berdasarkan preferensi pribadi Anda.