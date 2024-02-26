Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Bawa Barang Mubazir, Simak 9 Tips Packing Cerdas buat Backpacker Pemula

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |08:35 WIB
Jangan Bawa Barang Mubazir, Simak 9 Tips Packing Cerdas buat Backpacker Pemula
Ilustrasi (Foto: Total Travel)
A
A
A

BAGI banyak orang, perjalanan pertama mereka dalam dunia backpacking atau disebut backpacker sering kali menjadi pengalaman tak terlupakan.

Terlepas dari seberapa berpengalaman seseorang, langkah pertama dalam memulai petualangan ini sering kali ada tantangan yang mengejutkan.

Hal itu dapat mencakup beratnya ransel yang tidak terduga, kesalahan dalam memilih perlengkapan, atau bahkan kurangnya pengetahuan tentang cara berkemas dengan benar.

Namun dari setiap pengalaman, ada pelajaran yang berharga untuk dipelajari. Untuk membantu backpacker pemula mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum memulai perjalanan mereka, dari memilih perlengkapan yang tepat hingga menyusun barang di ransel dengan bijak.

Mengutip Self, berikut hal yang perlu diketahui oleh para backpacker pemula untuk memulai perjalanan mereka dengan langkah yang tepat.

1. Peralatan dan logistik

Sebelum Anda berangkat, pastikan Anda memahami sepuluh kategori barang penting yang disarankan oleh The Mountaineers.

Dari Navigasi, tabir surya, isolasi, alat penerangan, P3K, api, alat-alat, makanan, minuman, hingga tenda. Pemahaman yang kuat tentang hal-hal ini akan memastikan bahwa Anda siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin Anda hadapi di alam bebas.

Infografis Jenis Dokumen Perjalanan Bisnis

2. Perlengkapan kebersihan

Kebersihan adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan Anda selama perjalanan.

Selalu bawa perlengkapan kebersihan yang cukup, dan simpan semua kebutuhan kamar mandi Anda seperti tisu toilet, sabun, hand sanitizer dalam satu tas yang dapat Anda ambil dengan cepat ketika Anda membutuhkannya. Ingatlah untuk menjaga etika lingkungan dengan tidak meninggalkan jejak dan merawat alam dengan baik.

3. Berhemat untuk perlengkapan

Jika Anda baru memulai dan biaya menjadi penghalang besar bagi Anda, pertimbangkan untuk meminjam, menggunakan kembali, atau menyewa perlengkapan daripada mengeluarkan banyak uang untuk membeli semua perlengkapan baru.

Ini adalah cara yang baik untuk menghemat uang sambil menguji minat Anda dalam backpacking.

4. Bijak memilih perlengkapan

Perlengkapan yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan keberhasilan perjalanan Anda.

Pilihlah perlengkapan yang ringan tetapi juga tahan lama dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Ransel, tenda, dan kantong tidur adalah benda-benda besar yang sangat penting, jadi kuncinya adalah menemukan yang ringan.

5. Susun perencanaan sesuai pengalaman diinginkan

Tentukan jenis pengalaman backpacking yang ingin Anda alami sebelumnya. Apakah Anda mencari tantangan fisik yang besar atau ingin menghabiskan waktu santai di alam bebas? Rencanakan perjalanan Anda berdasarkan preferensi pribadi Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement