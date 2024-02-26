Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ujung Mulut Mengeluarkan Busa saat Berbicara? Begini Cara Mengatasinya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:00 WIB
Ujung Mulut Mengeluarkan Busa saat Berbicara? Begini Cara Mengatasinya
Penyebab mulut berbusa saat berbicara. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KERAP mengeluarkan busa pada ujung mulut saat berbicara? Tentunya hal ini sangat tidak biasa dan kerap membuat seseorang panik. Namun, apakah kondisi ini berbahaya?

Menurut Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan kondisi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga kondisi mulut menjadi kering dan menimbulkan busa di bagian ujung mulutnya.

“Jadi kan 90 Persen air liur itu terbuat dari air, jadi ya kalau kandungan air pada air liurnya tuh berkurang akhirnya jadi busa. Nah selain itu juga kandungan kadar air di mulut ini juga bisa disebabkan karena efek samping dari obat-obatan,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Senin (26/2/2024).

Berbicara

Dokter Nadia mengatakan ada banyak sekali jenis obat yang dapat membuat kondisi mulut menjadi seperti itu, obat-obatan yang dimaksudkan antara lain obat penghilang rasa sakit, antidepresan, obat flu ataupun juga obat alergi.

