HOME WOMEN HEALTH

Perempuan Ini Harus Operasi Rahang Gegara Keseringan Makan Es Batu

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |01:00 WIB
Perempuan Ini Harus Operasi Rahang Gegara Keseringan Makan Es Batu
Kisah seorang perempuan alami masalah rahang karena sering memakan es batu. (Foto: TikTok @chuznulmin)
A
A
A

KABAR mengejutkan datang dari TikTok, kali ini perempuan dengan akun @chuznulmin membagikan kisah sedihnya yang harus melakukan operasi rahang karena keseringan mengunyah es batu.

Kebiasaan memakan es baru ternyata membuatnya mengalami TMJ Disorder. Namun, selain itu dirinya pun menjelaskan bahwa makan apel yang tidak dipotong dan membuka mulut terlalu lebar juga bisa menjadi penyebab TMJ Disorder. Keadaan ini tentu membuatnya tidak nyaman hingga merasa kesakitan di bagian kanan dan kiri rahangnya.

“Tiga tahun berlalu aku ngerasain sakit di bagian rahang kiri lalu menjalar ke rahang kanan. Kalo nguap gak bisa buka mulut yang lebar cuma sebatas tiga jari aja,” tulis @chuznulmin dalam video TikToknya, Senin (26/2/2024).

Operasi rahang

Dirinya juga mengatakan persendian rahangnya selalu bunyi kretek ketika digunakan mengunyah. Selain itu, dia juga merasa kesulitan untuk menutup mulut. Berdasarkan diagnosis dokter, apa yang telah dialami oleh perempuan ini sudah parah, maka dari itu harus dilakukan operasi pada bagian rahangnya.

“Berdasarkan diagnosis dokter kondisiku sudah akut dan harus segera di lakukan operasi,” tulis @chuznulmin.

“Karna kalo di biarkan bisa ke kunci rahangnya antara gak bisa buka atau nutup lagi. Bahkan yg paling fatal bisa copot rahangnya,” tuturnya.

Dalam unggahan TikTok lainnya, perempuan ini terlihat telah melakukan operasi pada bagian kanan dan kiri rahangnya. Terlihat ada bekas perban operasi di bagian pipi kanan dan pipi kiri dekat dengan telinga.

Halaman:
1 2
      
