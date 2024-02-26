Mengenal Kanker Sarkoma? Penyakit Langka yang Diderita Alice Norin

BEBERAPA waktu lalu netizen dihebohkan dengan kabar penyakit yang diderita artis cantik Alice Norin. Perempuan blasteran Norwegia tersebut mengidap penyakit langka yang bernama kanker sarkoma. Lantas apakah itu kanker sarkoma?

Kanker sarkoma adalah salah satu penyakit langka yang dapat menyebar dengan cepat membentuk tumor ganas. Diketahui terdapat lebih dari 50 jenis, tetapi paling umum ditemukan adalah sarkoma jaringan lunak dan tulang (osteosarkoma).

Dilansir dari Mayo Clinic, Senin (26/2/2024), umumnya, kanker jenis ini menyerang jaringan yang menghubungkan tubuh dengan otot, lemak, pembuluh darah, saraf tendon, atau lapisan persendian. Penderita osteosarkoma kerap terjadi pada anak-anak, sedangkan jaringan lunak didapati kebanyakan orang dewasa.

Gejala kanker sarkoma

Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit kanker sarkoma, antara lain:

1. Nyeri atau sakit pada perut

2. Penurunan berat badan

3. Adanya benjolan yang kemungkinan akan terasa sakit

4. Kerap muncul rasa sakit pada persendian

5. Mengalami patah tulang atau cedera ringan

Penyebabnya

Para ahli belum dapat memastikan penyebab utama sarkoma. Namun, awalnya kanker terjadi akibat adanya mutasi pada DNA ke dalam sel manusia. Hal itu memicu pertumbuhan jaringan kanker tidak terkendali (abnormal). Jika akumulasi bertambah banyak, maka membentuk tumor yang menyebar cepat ke bagian tubuh lain.

Faktor risiko

Berikut ini faktor-faktor yang meningkatkan risiko penyakit sarkoma, meliputi:

1. Riwayat keluarga penderita kanker, umumnya diturunkan dari orang tua ke anak

2. Penumpukan cairan pembuluh getah bening pada sistem limfatik (limfedema)

3. Terjangkit virus (human herpesvirus 8)

4. Menjalani terapi radiasi

5. Terpapar bahan kimia industri, seperti herbisida.