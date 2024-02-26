10 Tempat Wisata Terbaik di Nusa Penida, Paling Cocok buat Hunting Foto

TERDAPAT sepuluh tempat wisata di Nusa Penida yang bisa Anda eksplor khususnya bagi pencinta eksotis di Bali. Nusa Penida merupakan salah satu destinasi wisata indah wajib dikunjungi ketika berlibur ke Bali.

Lokasinya yang berbeda pulau membuat perjalanan ke sana harus ditempuh menggunakan kapal. Ada dua pilihan yaitu menggunakan fast boat atau kendaraan pribadi.

Untuk fast boat, wisatawan akan menyeberang dari Pelabuhan Pantai Sanur. Di sana ada kurang lebih 19 operator kapal yang menyediakan jasa penyeberangan. Sedangkan untuk kendaraan pribadi, wisatawan harus menyeberang di pelabuhan di Klungkung.

Berikut Okezone rekomendasikan sepuluh tempat wisata di Nusa Penida yang paling cocok buat hunting foto.

1. Angel’s Billabong

Billabong sendiri diambil dari bahasa Inggris yang bermakna ujung sungai buntu. Sebab, lokasi ini merupakan muara terakhir dari sungai yang ada di Nusa Penida. Wisatawan pun menjadikan tempat ini untuk berenang, dan menikmati sejuknya air.

(Foto: dok. Martin Skulinek)

Keindahan alam ini begitu membuat banyak orang tergoda. Namun, Anda dilarang keras bermain ketika air laut sedang pasang, karena ini bisa membahayakan nyawa Anda sendiri. Di mana saat pasang akan menembus karang-karang dan bisa jadi terbentur.

2. Air Terjun Peguyangan

Air terjun ini memiliki pesona menawan, banyak traveler bilang jika destinasi ini merupakan Spa Alami karena terdapat sebuah kolam renang kecil yang terbentuk dari bebatuan alam.

Air yang turun dari batu juga bisa memberikan pijatan ke tubuh Anda karena debit airnya cukup deras.

3. Pantai Atuh

Pantai ini juga menjadi dambaan bagi pencinta alam natural karena hadirnya bebatuan karang, dan alam yang masih asri menjadi pemandangan selama liburan di sini. Terlebih, bagi yang suka menikmati keindahan laut dari atas tebing.

(Foto: Instagram/@marion_bldn)

4. Goa Giri Putri

Saat berada di pintu masuk, menampilkan goa dengan lubang yang cukup sempit untuk dimasuk banyak orang. Namun setelah menelusuri mulut goa dengan keindahannya.

5. Mata Air Tembeling

Pantai Tembeling dihimpit oleh bebatuan dan hutan serta jajaran tebing yang cukup curam. Maka dari itu destinasi pantai Tembeling jauh dari keramaian karena belum diketahui banyak wisatawan.