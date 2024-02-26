Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Parah! Turis China Diusir dari Bus Wisata Gegara Tolak Beli Suvenir Giok Ratusan Juta

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |17:07 WIB
Parah! Turis China Diusir dari Bus Wisata Gegara Tolak Beli Suvenir Giok Ratusan Juta
Ilustrasi turis China (Foto: Xinhua/Ju Huanzong)
TURIS yang merupakan satu keluarga di China dipaksa meninggalkan sebuah bus wisata oleh pemandu lantaran menolak membeli suvenir mahal berupa gelang emas seharga 50 ribu yuan atau setara Rp108 juta. Kejadian ini mendorong otoritas pariwisata setempat melakukan investigasi.

Melansir South China Morning Post (SCMP), seorang wanita bermarga Tian, dari Provinsi Hebei di China utara, membeli paket tur keluarga seharga 17 yuan atau sekitar Rp37 juta dari Yunnan Guoyou International Travel Service untuk keluarganya yang beranggotakan lima orang, termasuk suami dan tiga anaknya.

Perusahaan jasa perjalanan tersebut memberi wewenang kepada Yunnan Golden Tree Leaf International Travel Company untuk menyelenggarakan tur tersebut.

Kemudian pada 12 Februari 2024, hari ketiga perjalanan mereka, keluarga itu berselisih dengan pemandu wisata bermarga Zhang. Alasannya, karena mereka menolak membeli suvenir dari toko perhiasan lokal, demikian yang dilaporkan oleh media Tiongkok, The Paper.

Zhang membawa sekelompok turis ke sebuah toko yang menjual barang-barang batu giok di Kota Lijiang.

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

Terdapat seorang penjual mencoba meyakinkan Tian untuk membeli sebuah gelang seharga 50 yuan atau berkisar Rp108 juta.

Tian mengagumi barang tersebut namun tidak ingin membelinya karena harganya terlalu mahal. Namun, penjualnya terus bertanya mengapa dia tidak menginginkan gelang itu.

"Apakah karena Anda tidak puas dengan perkenalan yang saya lakukan?" tanyanya.

Setelah Tian menjawab, si penjual menyarankan agar ia melibatkan Zhang dalam percakapan tersebut. "Apakah Anda yakin tidak ingin membeli gelang itu?" Zhang kembali bertanya.

Tian mengetahui bahwa turis-turis lain dalam kelompok telah membeli produk giok yang mahal, tapi dia tetap pada keputusannya untuk tidak membeli gelang tersebut.

