Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sama-Sama Berada di Semarang, Apa Perbedaan Stasiun Tawang dan Poncol?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |16:10 WIB
Sama-Sama Berada di Semarang, Apa Perbedaan Stasiun Tawang dan Poncol?
Stasiun Semarang Tawang (Foto: dok. Aditya Wibisono)
A
A
A

SEMARANG merupakan kota yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perkeretaapian Indonesia.

Bahkan, kereta api pertama di Indonesia beroperasi di kota yang terletak di Jawa Tengah ini pada 10 Agustus 1867.

Tak ayal, Semarang memiliki beberapa stasiun kereta yang beroperasi baik yang berukuran kecil maupun besar.

Dua stasiun kereta api yang paling terkenal dari kota lumpia ini adalah Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Semarang Poncol.

Dua stasiun ini merupakan stasiun kelas besar tipe A yang sama-sama melayani perjalanan kereta api antar kota.

Namun meski begitu, kedua stasiun ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Berikut Okezone rangkumkan tiga perbedaan Stasiun Tawang dan Poncol.

Stasiun Poncol

(Foto: dok. Adhel N)

Lokasi

Meski kedua stasiun ini ada di Semarang, namun alamat detailnya tentu berbeda. Stasiun Semarang Tawang berlokasi di Jalan Taman Tawang No.1, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Sedangkan Stasiun Semarang Poncol berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Lokasinya dekat dengan Lawang Sewu atau Simpang Tugu Muda. Meski begitu, kedua stasiun ini tetap masih berdekatan satu sama lain.

Rute yang dilayani

Dalam hal rute yang dilayani, Stasiun Tawang dan Poncol juga memiliki perbedaan. Stasiun Semarang Tawang lebih banyak melayani kereta api untuk rute perjalanan jarak jauh.

Sebaliknya, Stasiun Semarang Poncol lebih banyak melayani kereta api lokal alias aglomerasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/406/3153873/ka_sancaka_eksekutif-6dbZ_large.jpg
Kronologi Insiden Pelemparan Batu KA Sancaka Sampai Bikin Wajah Penumpang Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/406/3081042/jangan_lewatkan_promo_di_kai_expo_2024_ada_diskon_hingga_70_persen-yoiC_large.jpg
Jangan Lewatkan Promo di KAI Expo 2024, Ada Diskon hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011340/libur-panjang-waisak-kai-operasikan-20-kereta-api-tambahan-hDixPLSrqj.JPG
Libur Panjang Waisak, KAI Operasikan 20 Kereta Api Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011251/traveler-harus-tahu-ini-lho-perbedaan-kereta-ekonomi-c-dan-ca-jeErBEgXDe.JPG
Traveler Harus Tahu, Ini Lho Perbedaan Kereta Ekonomi C dan CA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011209/terpukau-keindahan-pemandangan-kereta-panoramic-turis-malaysia-sampai-bilang-begini-jhuTjY0WP9.JPG
Terpukau Keindahan Pemandangan Kereta Panoramic, Turis Malaysia Sampai Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008112/pemuda-jerman-ini-setahun-tinggal-di-kereta-rela-bayar-ratusan-juta-qf0LExEiNq.JPG
Pemuda Jerman Ini Setahun Tinggal di Kereta, Rela Bayar Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement