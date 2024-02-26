Sama-Sama Berada di Semarang, Apa Perbedaan Stasiun Tawang dan Poncol?

SEMARANG merupakan kota yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perkeretaapian Indonesia.

Bahkan, kereta api pertama di Indonesia beroperasi di kota yang terletak di Jawa Tengah ini pada 10 Agustus 1867.

Tak ayal, Semarang memiliki beberapa stasiun kereta yang beroperasi baik yang berukuran kecil maupun besar.

Dua stasiun kereta api yang paling terkenal dari kota lumpia ini adalah Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Semarang Poncol.

Dua stasiun ini merupakan stasiun kelas besar tipe A yang sama-sama melayani perjalanan kereta api antar kota.

Namun meski begitu, kedua stasiun ini memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Berikut Okezone rangkumkan tiga perbedaan Stasiun Tawang dan Poncol.

(Foto: dok. Adhel N)

Lokasi

Meski kedua stasiun ini ada di Semarang, namun alamat detailnya tentu berbeda. Stasiun Semarang Tawang berlokasi di Jalan Taman Tawang No.1, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Sedangkan Stasiun Semarang Poncol berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Lokasinya dekat dengan Lawang Sewu atau Simpang Tugu Muda. Meski begitu, kedua stasiun ini tetap masih berdekatan satu sama lain.

Rute yang dilayani

Dalam hal rute yang dilayani, Stasiun Tawang dan Poncol juga memiliki perbedaan. Stasiun Semarang Tawang lebih banyak melayani kereta api untuk rute perjalanan jarak jauh.

Sebaliknya, Stasiun Semarang Poncol lebih banyak melayani kereta api lokal alias aglomerasi.