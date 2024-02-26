Luncurkan Program IndoFringe@Sekolah 2024, Sandiaga Dorong Talenta Muda Mendunia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program IndoFringe@Sekolah 2024 di Gedung Sapta Pesona 2 Jakarta.

Sandi mengatakan, IndoFringe merupakan ajang peningkatan kompetensi dari ekonomi kreatif seni pertunjukan yang ada di lingkungan sekolah.

Untuk itu, pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai dapat memberikan kesempatan untuk talenta muda berlaga di panggung internasional yang tentunya meningkatkan ekonomi kreatif yang sekarang sudah menjadi tiga besar di dunia.

“Biasanya ekonomi kreatif ini hanya milik dari kalangan-kalangan tertentu tapi dengan membawa ini ke sekolah. Kami memberikan demokratisasi atau menyebarluaskan ekonomi kreatif ini ke level yang paling dini, yang paling muda, talenta muda yang memiliki kesempatan berlaga di panggung internasional dan tentunya meningkatkan ekonomi kreatif yang sekarang sudah menjadi tiga besar dunia,” kata Sandi saat ditemui di Gedung Sapta Pesona 2, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Tak hanya sampai di situ, melihat kondisi ini mantan Wagub DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa adanya peluang untuk bisa mencapai rekor dunia dengan melibatkan 500 sekolah.

BACA JUGA: Sandiaga Harap Festival Cap Go Meh Singkawang Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat

Oleh karenanya, dengan partisipasi yang juga sangat tinggi, Sandi yakin pihaknya dapat mendaftarkan ini ke museum rekor dunia. Sebab dengan harapan, kondisi ini tidak hanya tercatat tetapi juga sebagai penyemangat.

“Kami akan mendaftarkan ini di museum rekor dunia dan akan menjadi penyemangat. Harapannya setelah tercatat ini bukan hanya menjadi rekor tapi setiap tahunnya dapat ditingkatkan,” tuturnya.