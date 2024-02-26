Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Luncurkan Program IndoFringe@Sekolah 2024, Sandiaga Dorong Talenta Muda Mendunia

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |15:18 WIB
Luncurkan Program IndoFringe@Sekolah 2024, Sandiaga Dorong Talenta Muda Mendunia
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program IndoFringe@Sekolah 2024 di Gedung Sapta Pesona 2 Jakarta.

Sandi mengatakan, IndoFringe merupakan ajang peningkatan kompetensi dari ekonomi kreatif seni pertunjukan yang ada di lingkungan sekolah.

Untuk itu, pihaknya mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai dapat memberikan kesempatan untuk talenta muda berlaga di panggung internasional yang tentunya meningkatkan ekonomi kreatif yang sekarang sudah menjadi tiga besar di dunia.

“Biasanya ekonomi kreatif ini hanya milik dari kalangan-kalangan tertentu tapi dengan membawa ini ke sekolah. Kami memberikan demokratisasi atau menyebarluaskan ekonomi kreatif ini ke level yang paling dini, yang paling muda, talenta muda yang memiliki kesempatan berlaga di panggung internasional dan tentunya meningkatkan ekonomi kreatif yang sekarang sudah menjadi tiga besar dunia,” kata Sandi saat ditemui di Gedung Sapta Pesona 2, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menparekraf Sandiaga Uno

Tak hanya sampai di situ, melihat kondisi ini mantan Wagub DKI Jakarta itu juga menyebut bahwa adanya peluang untuk bisa mencapai rekor dunia dengan melibatkan 500 sekolah.

Oleh karenanya, dengan partisipasi yang juga sangat tinggi, Sandi yakin pihaknya dapat mendaftarkan ini ke museum rekor dunia. Sebab dengan harapan, kondisi ini tidak hanya tercatat tetapi juga sebagai penyemangat.

“Kami akan mendaftarkan ini di museum rekor dunia dan akan menjadi penyemangat. Harapannya setelah tercatat ini bukan hanya menjadi rekor tapi setiap tahunnya dapat ditingkatkan,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement