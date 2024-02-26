Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gajian Datang, Waktunya Liburan Bareng Mister Aladin!

Saffina Azzahra , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |10:12 WIB
Gajian Datang, Waktunya Liburan Bareng Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

HARI yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga! Tutup bulan Februari 2024 dengan mewujudkan liburan Anda!

Khusus di promo gajian bulan ini, Mister Aladin memberikan diskon hingga Rp250.000 untuk pemesanan hotel dan tiket pesawat. Jangan sampai lewatkan promo ini karena waktunya terbatas. 

Ada Promo Apa Saja di Promo Gajian Mister Aladin di Februari 2024?

1. Diskon liburan untuk pengguna kartu debit BNI

Khusus nasabah kartu debit BNI, Mister Aladin memberikan diskon hingga Rp125.000 untuk pemesanan semua hotel dan tiket pesawat di semua rute domestik. Promo gajian ini berlaku dari 25-29 Februari 2024.

2. Diskon liburan untuk pengguna kartu kredit Digibank

Ada juga diskon dari Mister Aladin untuk pengguna kartu kredit digibank. Nikmati diskon hingga Rp250.000 yang berlaku untuk pemesanan semua hotel dan tiket pesawat rute domestik.

Anda bebas menentukan periode menginap dan penerbangan tanpa dikenakan biaya tambahan. Promo gajian ini berlaku dari 25-28 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement