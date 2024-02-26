Gajian Datang, Waktunya Liburan Bareng Mister Aladin!

HARI yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga! Tutup bulan Februari 2024 dengan mewujudkan liburan Anda!

Khusus di promo gajian bulan ini, Mister Aladin memberikan diskon hingga Rp250.000 untuk pemesanan hotel dan tiket pesawat. Jangan sampai lewatkan promo ini karena waktunya terbatas.

Ada Promo Apa Saja di Promo Gajian Mister Aladin di Februari 2024?

1. Diskon liburan untuk pengguna kartu debit BNI

Khusus nasabah kartu debit BNI, Mister Aladin memberikan diskon hingga Rp125.000 untuk pemesanan semua hotel dan tiket pesawat di semua rute domestik. Promo gajian ini berlaku dari 25-29 Februari 2024.

2. Diskon liburan untuk pengguna kartu kredit Digibank

Ada juga diskon dari Mister Aladin untuk pengguna kartu kredit digibank. Nikmati diskon hingga Rp250.000 yang berlaku untuk pemesanan semua hotel dan tiket pesawat rute domestik.

Anda bebas menentukan periode menginap dan penerbangan tanpa dikenakan biaya tambahan. Promo gajian ini berlaku dari 25-28 Februari 2024.