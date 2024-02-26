Lihat Kecoa Nempel di Pesawat, Penumpang Ini Syok Bikin Maskapai Kebakaran Jenggot

BAYANGKAN naik pesawat untuk perjalanan singkat, hanya untuk mengetahui bahwa teman Anda adalah kecoak.

Cukup menyeramkan, bukan? Hal itu rupanya menjadi kenyataan bagi seorang penumpang maskapai IndiGo yang menemukan sekelompok kecoak di dalam area makanan dalam penerbangan.

Video itu dibagikan di media sosial oleh jurnalis Tarun Shukla, memicu kekhawatiran terhadap standar kebersihan di maskapai tersebut.

“Kecoak dan makanan di pesawat (mana pun) benar-benar mengerikan. Kita berharap @IndiGo6E memerhatikan armadanya dan memeriksa bagaimana hal ini bisa terjadi. Mengingat biasanya pesawat tersebut menerbangkan @Airbus A320 yang relatif baru,” ungkap Shukla (@shukla_tarun) di samping video yang memerlihatkan kondisi pesawat dihiasi oleh kecoak.

Menanggapi hal ini, pihak maskapai penerbangan bertarif rendah yang berbasis di Gurgaon, Haryana, India itu menyadari kondisi menjijikkan itu dan segera mengambil tindakan. Memastikan pembersihan segera seluruh armada dan melakukan prosedur fumigasi dan disinfeksi secara menyeluruh.

“Staf kami segera mengambil tindakan yang diperlukan di pesawat. Sebagai tindakan pencegahan, kami segera membersihkan seluruh armada dan melakukan prosedur fumigasi dan disinfeksi. IndiGo menjaga standar kebersihan dan kebersihan tertinggi untuk memastikan pengalaman yang aman, praktis, dan menyesali ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada penumpang,” tegas pihak maskapai, mengutip News 18.

Pihak maskapai juga menambahkan, mereka mengetahui video yang beredar di media sosial menunjukkan sudut yang tidak bersih di salah satu pesawat. Ketika diskusi berlangsung, beberapa orang mengambil sisi lucu terhadap situasi tersebut.