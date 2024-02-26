5 Kesalahan saat Memasak, Bikin Dapur Berantakan dan Membuang Waktu!

SAAT memasak, yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan mengolah bahan makanan menjadi berbagai menu tertentu atau pun menyiapkan lengkap bahan-bahan makanan yang diperlukan.

Ketika memasak, ada sederet cara yang perlu dikuasai agar dapur tidak menjadi super berantakan dan berakhir menghabiskan banyak sekali waktu di dapur hanya untuk memasak satu atau dua menu makanan yang sebetulnya simpel.

Nah, jika Anda merasa selama ini membuang terlalu banyak waktu di dapur saat memasak? Mungkin tak disadari, ada lima kesalahan yang biasanya dilakukan ketika sedang memasak dan menyebabkan kekacauan di dapur. Melansir NDTV, Senin (26/2/2024) berikut paparannya.

BACA JUGA:

1. Tidak bersih-bersih selama memasak: Hal ini bisa membuat perbedaan besar dalam cara bekerja di dapur. Kuncinya adalah pertama-tama sediakan ruang khusus untuk segala sesuatu yang dipakai di dapur. Berikutnya, langsung cuci lalu simpan semua yang dipakai mulai dari wadah, kotak, botol, dan peralatan dapur lainnya, kembali ke tempatnya segera setelah digunakan.

2. Tidak merapikan kulkas: Kulkas yang tak disadari terlalu banyak menyimpan bahan makanan, tanpa disadari jadi membuat proses memasak jadi lama loh! Makanya, salah satu aturan dasar untuk menjaga kulkas tetap bersih adalah selalu membuang makanan basi atau lama yang tidak ingin dikonsumsi lagi.

Jangan menyimpan sisa makanan di lemari es. Biasakan hanya menyimpan barang-barang yang pasti akan dikonsumsi.