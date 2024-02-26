Potret Memukau Ningning Aespa dan Hyunjin Stray Kids Hyunjin untuk Versace di Milan Fashion Week

PERHELATAN salah satu pekan mode kenamaan dunia, Milan Fashion Week Fall/Winter tahun ini tentunya menarik perhatian publik dan juga banyak orang-orang terkenal dari dunia fashion dan hiburan dunia.

Salah satunya lewat fashion show dari rumah mode mewah ternama dunia, Versace yang tak hanya menghadirkan selebriti Hollywood seperti aktris top Anne Hathaway dan supermodel Gigi Hadid tapi juga para idol K-Pop papan atas yakni Ningning Aespa serta Hyunjin Stray Kids, dikutip dari Allkpop, Senin (26/2/2024)

(Foto: Tangkapan layar Allkpop)

Ningning dan Hyunjin diketahui sama-sama merupakan duta merek global alias global brand ambassador untuk fashion house yang dipimpin oleh Donatella Versace tersebut.

(Foto: Tangkapan layar Allkpop)

