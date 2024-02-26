Benang Jarum 4 Tahun Ramaikan Industri Mode Indonesia, Ingin Perkuat Market Malaysia

Benang Jarum ingin tahun ini perkuat market di Malaysia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

BENANG Jarum baru empat tahun meramaikan industri mode Tanah Air, namun sukses memiliki 24 offline stores yang tersebar di 19 kota. Tahun ini, mereka ingin memperkuat lagi market di Malaysia dan ekspansi ke Singapura.

Hari ini menjadi momen spesial bagi Benang Jarum karena bisa melewati usia empat tahun. Untuk merayakan kesuksesan, mereka menggelar acara “4everforward - Anniversary Soiree”.

Tidak hanya di Jakarta, tetapi mereka melakukannya secara serentak di 14 kota Indonesia, di antaranya Jakarta, Makassar, Pekanbaru, Cirebon, Batam, Bandung, Samarinda, Banjarmasin, Surabaya, Padang, Jambi, Palembang, Medan, dan Banjarbaru.

Peragawati memamerkan koleksi Benang Jarum (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

“Sukses empat tahun tidak lepas kami melakukan improvisasi dan tidak berhenti berinovasi. Kami selama ini mempelajari pola perilaku konsumen, kebutuhan mereka. Ke depan, kami ingin sukses go global,” tutur Linda Anggreaningsih, salah satu Founder Benang Jarum kepada Okezone.com di sela-sela acara “4everforward - Anniversary Soiree” di PIM 3, Jakarta, Minggu (25/2/2024).

Linda mengatakan, Benang Jarum sudah mulai memperkenalkan koleksinya ke market Malaysia sejak 2023. Namun masih menitipkan di department store, belum ada toko.

Peragawati memamerkan koleksi Benang Jarum (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

“Koleksi couture kami lebih disukai di Malaysia. Itu menjadi pembeda dengan market yang ada di sana. Mereka suka dengan koleksi yang banyak detailnya,” katanya.

Untuk itu di 2024 ini, kata Linda, Benang Jarum ingin memperkuat pasar di Malaysia.

“Pasti volumenya, kwantitinya akan ditambah, mengingat biaya operasionalnya di Malaysia mahal. Pelan-pelan nantinya menyasar market Singapura dan Thailand. Doakan saja,” katanya memastikan target market Benang Jarum paling besar di kisaran usia 25-35 tahun.