Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Lewat Welcoming Ramadan, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Gaungkan Kebaikan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:03 WIB
Lewat Welcoming Ramadan, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Gaungkan Kebaikan
Dompet Dhuafa ajak masyarakat raih kebaikan lewat Welcoming Ramadan. (Foto: dok Dompet Dhuafa)
A
A
A

JAKARTA - Ramadan semakin dekat, umat muslim akan merayakan sekaligus menjadikan bulan penuh pahala. Beragam kebaikan dan kebersamaan akan melekat dalam Ramadan.

Setelah ‘panas’ dalam pemilihan umum, Dompet Dhuafa dengan mengangkat tema #RamadanMendekatkan mengajak dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama kembali dalam meraih kebaikan.

Pada Minggu (25/02), Ahmad Juwaini selaku Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa mengatakan bahwa Gen Z jumlahnya cukup besar dan berpotensi berpengaruh di Indonesia.

"Hal ini kami sadar bahwa saat ini generasi milenial sangat besar dan juga generasi yang pada waktunya menjadi dominan di beberapa tahun yang akan datang. Lewat #RamadanMendekatkan, Dompet Dhuafa mendekatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam kebaikan Ramadan," ucap Ketua Ramadan Dompet Dhuafa 1445 H Rina Fatimah.

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan bagi mereka yang membutuhkan. Jadikan Ramadan ini sebagai ajang saling mendekatkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188651//ptfi_serahkan_gedung_pusat_sains_dan_kemitraan_uncen-1xpz_large.jpeg
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188525//pgn_perkuat_infrastruktur_dan_kolaborasi-nyo3_large.jpeg
PGN Perkuat Infrastruktur dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188500//ilustrasi_beli_kendaraan_baru-Ls1J_large.jpg
Baru Beli Kendaraan? Ini Cara Cepat Urus BBNKB di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement