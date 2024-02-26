Lewat Welcoming Ramadan, Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Gaungkan Kebaikan

JAKARTA - Ramadan semakin dekat, umat muslim akan merayakan sekaligus menjadikan bulan penuh pahala. Beragam kebaikan dan kebersamaan akan melekat dalam Ramadan.

Setelah ‘panas’ dalam pemilihan umum, Dompet Dhuafa dengan mengangkat tema #RamadanMendekatkan mengajak dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama kembali dalam meraih kebaikan.

Pada Minggu (25/02), Ahmad Juwaini selaku Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa mengatakan bahwa Gen Z jumlahnya cukup besar dan berpotensi berpengaruh di Indonesia.

"Hal ini kami sadar bahwa saat ini generasi milenial sangat besar dan juga generasi yang pada waktunya menjadi dominan di beberapa tahun yang akan datang. Lewat #RamadanMendekatkan, Dompet Dhuafa mendekatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam kebaikan Ramadan," ucap Ketua Ramadan Dompet Dhuafa 1445 H Rina Fatimah.

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan bagi mereka yang membutuhkan. Jadikan Ramadan ini sebagai ajang saling mendekatkan.