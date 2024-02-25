Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Megan Healy, Fashionista yang Punya Body Goals

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Megan Healy, Fashionista yang Punya Body Goals
Gadis Cuaca Megan Healy. (Foto: Instagram)
A
A
A

MEGAN Healy merupakan reporter cuaca atau gadis cuaca di FOX 5 San Diego. Megan merupakan lulusan Cal Poly San Luis Obispo (Go Mustangs!) dengan gelar B.S. dalam jurnalisme penyiaran dan minor dalam bahasa Spanyol.

Dia pun menghabiskan 3 tahun sebagai pembawa acara Akhir Pekan dan jurnalis multimedia di KSBY, afiliasi NBC di Central Coast. Dia telah meliput berbagai kebakaran hutan, badai, pemilihan umum, dan kejahatan, memenangkan beberapa penghargaan termasuk Emmy regional.

Dengan prestasinya itu, tentunya didukung dengan parasnya yang cantik. Nah, berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Seorang Fashionista

Megan Healy

Pada postingan ini, Megan Healy tampak sedang berjalan menyebrangi jalanan di petang hari. Penampakan langit di San Diego, California sangat menakjubkan.

Dia mengenakan kaos putih yang di di layer menggunakan jaket coat berwarna krem lalu ia menambahkan syal yang tebal dan tampak sangat hangat. Lalu Megan memadukannya dengan rok mini dan sepatu boots berwarna coklat.

Memiliki Body Goals

Megan Healy

Dalam postingan reels Meghan ini tampak ia tengah berada di studio siaran yang dilengkapi dengan green screen. Ia berpose sambil memegang segelas kopi. Ia mengenakan dress berwarna biru yang memperlihatkan bodynya yang goals. Dipadukan dengan sepatu high boots berwarna hitam.

Pose menyandar di Balkon

Megan Healy

Pada postingan berikutnya Megan terlihat berpose di balkon yang berada di San Diego, California. Ia mengenakan tanktop putih yang dipadukan dengan rok pendek bermotif garis kotak-kotak.

Dia pun memakai jaket kulit coklat dan kacamata hitam. Tidak lupa sepatu high boots yang membuat kakinya terlihat jenjang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
