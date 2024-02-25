5 Potret Nostalgia Manis Furry Setya Raharja dan Dwinda Ratna Sebelum Cerai

FURRY Setya Raharja, atau lebih dikenal sebagai Mas Pur dalam sinetron “Tukang Ojek Pengkolan," baru-baru ini mengumumkan kabar perceraian dengan Dwinda Ratna melalui akun Instagram pribadinya.

Kabar ini membuat publik penasaran, karena Furry Setya dan Dwinda Ratna selalu terlihat kompak dan harmonis dalam setiap momen yang dibagikan di sosial media. Namun, tampaknya kini mulai dari momen pernikahan hingga nonton konser bareng itu hanya tinggal kenangan indah.

Penasaran seperti apa potret nostalgia Furry dan Istri? Dilansir dari Instagram, @furrysetya, Minggu (25/2/2024) berikut potret nostalgia Furry Setya Raharja dan istri sebelum cerai.

1. Momen menikah: Momen manis ketika Furry dan Dwinda Ratna memutuskan untuk menyatu dalam ikatan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2018. Resepsi pernikahan keduanya semarak dan meriah, tergambar dalam dekorasi dan potret mereka berdua dengan busana pengantin warna putih.

2. Kompak dan harmonis: Sebelum mengumumkan perceraian, keduanya terlihat selalu kompak dan harmonis. Dalam salah satu potret, Furry dan Dwinda tampil serasi dengan warna baju senada. Furry dengan sweater dan jeans biru, sementara Dwinda memilih crop top dan jeans hitam. Dwinda tersenyum lepas saat digendong di punggung mantan suaminya tersebut.