HOME WOMEN LIFE

Perbedaan Dasar Eau de Parfum dengan Eau de Toilette

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |13:34 WIB
Perbedaan Dasar Eau de Parfum dengan Eau de Toilette
Parfum. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERBICARA tentang parfum, pasti sering kita mendengar berbagai jenis parfum seperti extrait de parfum, eau de parfum, dan eau de toilette dengan aroma yang berbeda-beda.

CEO dan pendiri Alchemist Fragrance Naya Tinanda Nabila mengatakan bahwa extrait de parfum, parfum dan Eau de Toilette berbeda berdasarkan jumlah minyak atsiri yang dikandungnya.

"Extrait de Parfum memiliki kandungan minyak (minyak atsiri) tertinggi, disusul Eau de Parfum dan Eau de Toilette, yang membedakan hanyalah kandungan minyaknya,” kata Naya seperti dilansir dari Antara.

Namun, pemilihan jenis parfum sangat bergantung pada kesukaan dan kebutuhan pengguna. Eau de Parfum cocok digunakan sehari-hari karena memiliki wangi yang segar, ringan, dan tidak menyengat.

Eau de Parfum yang memiliki konsentrasi minyak esensial lebih tinggi dibandingkan Eau de Parfum, tetap bisa digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

Sementara Naya mengatakan extrait de parfum lebih cocok untuk acara-acara khusus karena memiliki konsentrasi minyak esensial yang lebih tinggi sehingga wanginya lebih tahan lama.

