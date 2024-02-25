Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Paula Verhoeven Ikut Kajian Agama, Didoakan Netizen Istiqomah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |09:10 WIB
5 Potret Cantik Paula Verhoeven Ikut Kajian Agama, Didoakan Netizen Istiqomah
Paula Verhoeven. (Foto: Instagram)
ARTIS cantik Paula Verhoeven menjadi sorotan kala mengikuti sebuah kajian agama. Istri dari Baim Wong itu tampil sangat berbeda dengan balutan hijab.

Saat kajian, Paula terlihat cantik dengan pakaian syari. Tidak heran jika akhirnya mendapat banyak pujian dan doa baik dari netizen. Berikut penampilan Paula seperti dirangkum dari Instagram @paula_verhoeven.

Pakai Gamis dan Hijab

Paula Verhoeven

Pada kajian kali ini, Paula terlihat menawan dalam balutan satu set gamis dan hijab syar’i berwarna cokelat. Tampilan Paula ini telah menggambarkan perempuan muslimah yang sesungguhnya.

Dirinya mengenakan pakaian gamis yang tidak menutup tubuh dan kerudung panjang yang menutup bagian dada. Apa yang dikenakan oleh Paula ini benar-benar sesuai syariat dalam Islam.

Terlihat Anggun

Paula Verhoeven

Dengan pakaian yang syar’i, Paula Verhoeven terlihat sangat anggun duduk di sofa sambil memainkan handphone. Paula memperlihatkan sisi dirinya yang tenang.

Makeup Natural Menawan

Paula Verhoeven

Bukan hanya pakaiannya yang indah, wajah Paula pun tampak cantik berseri dalam kesempatan ini. Wajahnya terlihat menawan walaupun hanya dengan make up natural.

Paula terlihat menggunakan pensil alis untuk mempertegas bagian alisnya. Kemudian, dirinya terlihat mengenakan lip cream warna nude di bagian bibirnya.

