HOME WOMEN BEAUTY

Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |10:41 WIB
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
Tips Makeup. (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKEUP memang kerap digunakan oleh para perempuan untuk mempercantik diri. Biasanya makeup mengandung berbagai bahan yang juga merawat kulit. Tapi jangan lupa, pemakaian makeup bisa membuat kotor makeup tersebut loh.

Sayangnnya, para wanita lebih fokus membersihkan alat makeup seperti brush atau beauty blender. Padahal, produk makeup juga perlu untuk dibersihkan.

Produk makeup seperti bedak padat, eyeshadow, dan lipstik juga bisa menjadi sarang bakteri jika tidak Anda bersihkan secara rutin. Sebab produk-produk kecantikan tersebut sering digunakan berulang kali, sehingga sangat mungkin bakteri menumpuk di dalamnya.

Jika tidak dibersihkan, maka produk-produk tersebut bisa membuat wajah Anda break out atau muncul jerawat di area tertentu, terlebih jika Anda memiliki kulit yang sensitif.

Melansir Daily Vanity, membersihkan produk makeup juga bisa membuat hasil makeup lebih halus dan menempel pada wajah. Sebab bakteri dan residu yang ada di produk bisa membuat fungsi produk menjadi tidak efektif.

Selain itu, rutin membersihkan produk makeup bisa menjaga kualitas dari produk tersebut, sehingga bisa tahan dan digunakan jauh lebih lama. Untuk waktu membersihkannya biasanya tergantung dengan seberapa sering produk tersebut digunakan.

Akan tetapi disarankan untuk membersihkan produk makeup dan alat makeup secara rutin setidaknya satu minggu sekali. Namun jika Anda memiliki kulit yang sangat sensitif, maka pembersihannya bisa kurang dari seminggu sekali.

Seorang dermatologis, dr. Whitney Bowe membagikan tips membersihkan produk makeup dalam akun TikTok miliknya @drwhitneybowe. Dalam unggahan tersebut ia menyarankan untuk membersihkan lipstik setidaknya sebulan sekali dengan memotong bagian atas dan merendamnya di alkohol.

