HOME WOMEN HEALTH

Demam saat Anak Tumbuh Gigi Bukan Efek Normal, Ternyata Ini Penyebabnya

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |15:00 WIB
Demam saat Anak Tumbuh Gigi Bukan Efek Normal, Ternyata Ini Penyebabnya
Penyebab demam saat anak tumbuh gigi, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN anak yang sedang dalam masa tumbuh gigi, bisa mengalami demam. Seringkali anak menjadi murung, lesu, dan tidak enak badan akibat dalam fase tumbuh gigi.

Kondisi tersebut kerap dianggap wajar bagi sebagian orangtua, karena mengetahui anaknya sedang dalam masa tumbuh gigi. Namun tahukah Anda, ternyata kondisi demam yang datang saat anak tumbuh gigi bukanlah efek yang normal loh!

Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, drg. Aliyah, Sp.KGA mengungkap bahwa demam karena tumbuh gigi adalah mitos belaka. Normalnya, dalam masa pertumbuhan gigi, seharusnya anak tidak mengalami demam.

“Itu semuanya hanya mitos, karena sebenarnya yang benar adalah ketika tumbuh gigi dia dalam kondisi yang sangat baik. Tidak ada kotor mulutnya itu, dia tidak ada demam,” ungkap drg. Aliyah dikutip dari siaran podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, Minggu (25/2/2024)

 BACA JUGA:

Demam yang dialami, seperti diungkap drg. Aliyah disebutkan bisa akibat mulut anak kotor lantaran orangtua tidak rutin menjaga kebersihan mulut anak. Sehingga banyak bakteri menumpuk, dan masuk ke tubuh si kecil bersamaan dengan makanan.

Halaman:
1 2
      
