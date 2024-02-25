Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Gigi Ungkap Cara Merangsang Pertumbuhan Gigi Anak

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |12:31 WIB
Dokter Gigi Ungkap Cara Merangsang Pertumbuhan Gigi Anak
Cara merangsang pertumbuhan gigi anak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PERTUMBUHAN gigi anak menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh para orangtua, mengingat pertumbuhan gigi juga jadi salah satu indikator tumbuh kembang anak. Wajar saja jika para orangtua pun merasa khawatir ketika sang buah hati belum juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan gigi.

Normalnya, pertumbuhan gigi anak muncul pertama kali dalam rentang usia 6-12 bulan. Biasanya muncul satu sampai dua gigi bawah terlebih dahulu. Apabila anak belum memiliki gigi di usianya yang 6 bulan, maka para orang tua tak perlu khawatir dan bisa menunggu hingga hingga usia anak 12 bulan.

Meski begitu, pertumbuhan gigi juga bisa dirangsang salah satunya dirangsang melalui makanan. Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, drg. Aliyah, Sp.KGA menyebut, penting untuk memberikan makanan yang bertekstur saat anak berusia 6 bulan.

Seringkali para ibu lebih gemar memberikan makanan anak yang diblender, sehingga teksturnya menjadi sangat halus. Hal ini membuat anak tidak terlatih untuk mengunyah makanan dengan berbagai tekstur.

 BACA JUGA:

“Pada saat 6 bulan itu kan sudah mulai untuk ada makanan pendamping ASI. Saran saya adalah (beri) makanannya yang bertekstur,” kata drg. Aliyah dikutip dari podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, Minggu (25/2/2024)

 BACA JUGA:

“Dari awal tuh makanannya biasanya diblender ya, tapi mulai juga dari makanan bertekstur,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/483/3068700/nutrisi-optimal-dan-stimulasi-maksimal-bekal-utama-bagi-gen-apha-ini-kata-dokter-KthrwrCspz.jpg
Nutrisi Optimal dan Stimulasi Maksimal Bekal Utama bagi Gen Apha, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/481/3059497/baby-zoltan-meninggal-dunia-ibunda-ayu-ting-ting-beri-peringatkan-ke-dokter-anak-YsH8WkPq6z.jpg
Baby Zoltan Meninggal Dunia, Ibunda Ayu Ting Ting Beri Peringatkan ke Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/481/3057327/generasi-alpha-rentan-alami-gangguan-konsentrasi-ini-penyebabnya-4d2iaBjf6K.jpg
Generasi Alpha Rentan Alami Gangguan Konsentrasi, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/483/3048546/berkaca-dari-kasus-intan-nabila-begini-cara-mengatasi-trauma-pada-anak-korban-kekerasan-IHQn97DSOm.jpg
Berkaca dari Kasus Intan Nabila, Begini Cara Mengatasi Trauma pada Anak Korban Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/338/3043616/cuci_darah-FY9e_large.jpg
IDAI: 35 Persen Kasus Cuci Darah Anak Disebabkan Kelainan Ginjal Bawaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/483/3036956/pentingnya-memilih-pelembab-untuk-bayi-baru-lahir-orangtua-jangan-asal-pilih-cYCNVjswvA.jpg
Pentingnya Memilih Pelembab untuk Bayi Baru Lahir, Orangtua Jangan Asal Pilih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement