Dokter Gigi Ungkap Cara Merangsang Pertumbuhan Gigi Anak

PERTUMBUHAN gigi anak menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh para orangtua, mengingat pertumbuhan gigi juga jadi salah satu indikator tumbuh kembang anak. Wajar saja jika para orangtua pun merasa khawatir ketika sang buah hati belum juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan gigi.

Normalnya, pertumbuhan gigi anak muncul pertama kali dalam rentang usia 6-12 bulan. Biasanya muncul satu sampai dua gigi bawah terlebih dahulu. Apabila anak belum memiliki gigi di usianya yang 6 bulan, maka para orang tua tak perlu khawatir dan bisa menunggu hingga hingga usia anak 12 bulan.

Meski begitu, pertumbuhan gigi juga bisa dirangsang salah satunya dirangsang melalui makanan. Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, drg. Aliyah, Sp.KGA menyebut, penting untuk memberikan makanan yang bertekstur saat anak berusia 6 bulan.

Seringkali para ibu lebih gemar memberikan makanan anak yang diblender, sehingga teksturnya menjadi sangat halus. Hal ini membuat anak tidak terlatih untuk mengunyah makanan dengan berbagai tekstur.

“Pada saat 6 bulan itu kan sudah mulai untuk ada makanan pendamping ASI. Saran saya adalah (beri) makanannya yang bertekstur,” kata drg. Aliyah dikutip dari podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, Minggu (25/2/2024)

“Dari awal tuh makanannya biasanya diblender ya, tapi mulai juga dari makanan bertekstur,” tambahnya.