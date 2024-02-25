Menkes Resmikan Panel Deteksi Cepat MRSA di RSUP M.Djamil Padang

RUMAH Sakit Umum Pusat (RSUP) dr M. Djamil Padang meluncurkan inovasi terbarunya yaitu panel deteksi cepat Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) berbasis molekuler.

Alat ini berfungsi untuk mendeteksi MRSA, yakni infeksi bakteri Staphylococcus aureus yang telah resisten terhadap antibiotik metisilin yang menjadi lebih singkat semula dari 3-5 hari menjadi 3-4 jam.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan keberadaan alat tes diagnosis cepat ini sangat dibutuhkan. Terlebih, infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab penyakit dengan kematian terbanyak di Indonesia.

“Bayi kita paling banyak meninggal karena pneumonia dan diare, itu patogen juga penyebabnya. Sementara untuk orang-orang usia lanjut itu karena sepsis,” kata Menkes Budi, dikutip dalam keterangan resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Minggu (25/2/2024).

Untuk itu, hadirnya alat tes berbasis molekuler ini Menkes berharap bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencegah bakteri-bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik berkembang dan menyebar luas.

“Panel deteksi cepat MRSA berbasis molekuler sangat penting untuk mendeteksi bakteri-bakteri yang dicurigai telah resistensi. Selain itu, hasil dari riset ini adalah salah satu bukti konkrit manfaat sinergi dan kolaborasi Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi yang terjalin dengan baik,” ucapnya.