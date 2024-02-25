Ternyata Ini Alasan Ular Weling Tak Boleh Dibunuh Sembarangan

MASYARAKAT Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan ular weling. Ya, ular ini memiliki ciri khas unik, yakni tubuhnya yang berwarna hitam dan putih. Corak tersebut memudahkan orang mengenali ular weling yang memiliki bisa sangat berbahaya ini.

Berkaitan dengan ular weling, siapa sangka jika terdapat sebuah mitos yang berkembang di masyarakat yakni ular weling konon tidak boleh atau terlarang dibunuh. Lantas, kenapa ular weling tidak boleh dibunuh sembarangan?

Mengutip laman Animalia, ular weling atau Bungarus Candidus merupakan salah satu spesies krait endemik Asia Tenggara. Ular yang satu ini juga memiliki julukan lain yakni ular welang karena coraknya yang belang-belang.

(Foto: Instagram/@chrisweeet)

Tak hanya di Indonesia, Anda juga bisa menjumpai ular weling di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di Indonesia sendiri ular ini banyak ditemukan di daerah Jawa, Sumatra, Bali, dan Sulawesi.

Meski tubuh ular weling tergolong standar, namun bisa ular ini sangat mematikan karena bersifat neurotoksin, yakni jenis bisa yang mampu melumpuhkan jaringan saraf. Seseorang yang digigit ular weling akan mengalami gejala kesulitan bernapas hingga kematian.

Terdapat mitos yang berkembang di tengah masyarakat khususnya masyarakat Tanah Jawa percaya bahwa jika seseorang membunuh ular weling maka pasangannya akan balas dendam dan datang mencari pembunuhnya.