Sandiaga: Pontianak City Run Momentum Pengembangan Sport Tourism di Kalbar

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi pelaksanaan Pontianak City Run, Minggu (25/2/2024).

Menurutnya, kegiatan itu sebagai upaya mengembangkan potensi pariwisata olahraga (sport tourism) di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak.

"Ini adalah yang disebut sebagai sports tourism. Pariwisata berbasis olahraga yang ada dampak untuk kesehatan, pariwisata, dan juga akan ada dampak untuk ekonomi," kata Sandi di Alun-Alun Kota Pontianak.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Pontianak City Run terbagi atas tiga kategori jarak tempuh yaitu 5 kilometer, 10 kilometer, dan 21 kilometer.

Selain mengembangkan sports tourism di Pontianak, Sandiaga menilai event ini juga mampu menggerakkan perekonomian UMKM di Pontianak.

"Karena UMKM-UMKM juga ditampilkan di sini. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.