Resep Makan Malam Ayam Bakar Fillet Kemiri, Rasanya Lebih Juicy

RESEP makan malam hari ini adalah ayam bakar kemiri yang pastinya disukai seluruh keluarga. Ayam memang menjadi salah satu sumber protein yang paling mudah didapatkan.

Ayam bakar ini memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan asin, tentunya sangat pas dinikmati untuk juga makan malam. Resep kali ini pun menggunakan paha ayam fillet sehingga rasanya lebih juicy. Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @devinahermawan.

Bahan marinasi:

600 gr paha ayam fillet dengan kulit

½ buah jeruk nipis

1 sdt garam

1 sdt kaldu jamur atau penyedap

¼ sdt merica

3 sdm bumbu halus

½ sdm saus tiram

Bahan bumbu halus:

12 butir kemiri sangrai

15 siung bawang putih

1 sdm ketumbar sangrai

3 cm kunyit, opsional

8 siung bawang merah

2 cm jahe

2 sdt terasi

80 ml minyak

80 ml air

Bahan lainnya:

2-3 sdm kecap manis

1 sdm margarin

75 ml air