RESEP makan malam hari ini adalah ayam bakar kemiri yang pastinya disukai seluruh keluarga. Ayam memang menjadi salah satu sumber protein yang paling mudah didapatkan.
Ayam bakar ini memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan asin, tentunya sangat pas dinikmati untuk juga makan malam. Resep kali ini pun menggunakan paha ayam fillet sehingga rasanya lebih juicy. Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @devinahermawan.
Bahan marinasi:
600 gr paha ayam fillet dengan kulit
½ buah jeruk nipis
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur atau penyedap
¼ sdt merica
3 sdm bumbu halus
½ sdm saus tiram
Bahan bumbu halus:
12 butir kemiri sangrai
15 siung bawang putih
1 sdm ketumbar sangrai
3 cm kunyit, opsional
8 siung bawang merah
2 cm jahe
2 sdt terasi
80 ml minyak
80 ml air
Bahan lainnya:
2-3 sdm kecap manis
1 sdm margarin
75 ml air