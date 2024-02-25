Audisi Miss Indonesia 2024 di Surabaya: Ada Peserta Datang dari Papua!

GELARAN audisi Miss Indonesia 2024 di Kota Surabaya menyedot animo tinggi para peserta. Para peserta audisi, tak hanya datang dari Surabaya dan berbagai daerah di Jawa Timur, tapi bahkan juga dari Balikpapan dan Papua.

Para peserta mengaku tertarik ikut kontes kecantikan Miss Indonesia ini karena selain merupakan ajang kecantikan bergengsi di Indonesia, juga berharap ajang tersebut bisa menjadi wadah aktualisasi diri hingga diri mereka bisa menjadi duta Indonesia di ajang internasional.

Mimpi itu pula yang dipupuk peserta asal Papua Barat Daya, Melisa Mayos Howay. Itulah kenapa gadis SMA ini rela datang jauh dari Papua ke Kota Pahlawan untuk mengikuti ajang ini.

Melisa mengaku terbang ke Surabaya bersama sang ibu untuk bisa ikut ambil bagian dalam ajang tersebut.

"Saya mendaftar online dan lolos. Lalu terbang tujuh jam sama mama. Saya bersyukur bisa sampai di sini," katanya di sela proses penjurian, Minggu (25/2/2024)

Melisa mengaku sudah lama lama tertarik mengikuti ajang Miss Indonesia. Namun, baru kali ini berkesempatan mendaftar.