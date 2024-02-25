Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil di Milan Fashion Week, Moon Ga Young Tampil Mengejutkan dengan Baju Seksi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |12:33 WIB
Tampil di Milan Fashion Week, Moon Ga Young Tampil Mengejutkan dengan Baju Seksi
Moon Ga Young. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTRIS cantik Korea Selatan, Moon Ga Young terlihat tampil di Milan Fashion Week 2024. Dia hadir sebagai global brand ambassador untuk Dolce & Gabbana.

Moon Ga Young pun menjadi global brand ambassador Dolce & Gabbana sejak November 2023 lalu. Sebagai global brand ambassador, tentu saja Moon Ga Young mempresentasikan pakaian dari Dolce & Gabbana.

Moon Ga Young terlihat memakai koleksi terbaru jenama fashion tersebut dan berhasil membuat netizen terkejut. Berikut ini 5 potret seksi Moon Ga Young saat menghadiri Milan Fashion Week 2024.

Pakai jaket berbulu

Moon Ga Young

Bintang drama Korea True Beauty ini terlihat datang ke acara Milan Fashion Week menggunakan jaket tebal berwarna putih. Jaket ini dipenuhi oleh bulu di seluruh sisinya. Hal ini membuat tubuh Moon Ga Young yang sangat langsing terlihat lebih berisi.

Dalaman Hitam

Moon Ga Young

Di balik jaket putih berbulu, Moon Ga Young mengenakan pakaian dari Dolce & Gabbana yang sangat seksi. Perempuan yang akrab disapa Ga Young ini terlihat mengenakan bra berwarna hitam yang dilengkapi dengan kain transparan yang menutupi bagian perutnya.

Sementara untuk bawahannya, Moon Ga Young terlihat mengenakan celana dalam yang dipadukan dengan kain transparan hitam menutupi bagian kakinya. Outfit ini membuat penampilan Moon Ga Young terlihat hanya mengenakan bra dan celana dalam.

Mewah dengan perhiasan

Moon Ga Young

Outfit seksi serba hitam itu dipadukan dengan berbagai perhiasan yang membuat penampilan Moon Ga Young semakin terlihat mewah. Dirinya memakai anting silver yang menguntai indah di kedua telinganya. Tidak hanya itu, jari-jemari Ga Young pun dihiasi beberapa cincin silver yang berkilau.

Halaman:
1 2
      
