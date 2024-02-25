Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Adu Kece Tas Branded Selvi Ananda dan Annisa Pohan, Harganya Gak Kaleng-Kaleng

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |11:37 WIB
Adu Kece Tas Branded Selvi Ananda dan Annisa Pohan, Harganya Gak Kaleng-Kaleng
Selvi Ananda dan Annisa Pohan. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELVI Ananda dan Annisa Pohan tengah menjadi sorotan. Dua istri pejabat ini tak hanya memiliki aura kecantikan yang terpancar, tapi juga gaya outfit yang stylish dan fashionable.

Momen itu dibuktikan ketika keduanya menghadiri sejumlah acara penting di Tanah Air. Baik Selvi maupun Annisa selalu mengenakan tas mewah dari brand ternama.

Meski memiliki harga selangit, tas tersebut tetap terlihat elegan dan simple alias tak berlebihan. Tas-tas ini juga menambah wibawa dan aura untuk dua istri pejabat ini.

Selvi Ananda

Tas Selvi Ananda

Salah satunya tas yang dipakai Selvi dalam acara upacara ulang tahun kota Solo beberapa waktu lalu. Istri Cawapres, Gibran Rakabuming ini begitu anggun dengan kebaya bernuansa krem dan coklat. Penampilannya dipermanis dengan tas mewah berbentu persegi panjang itu. Tas tersebut merupakan keluaran brand Dior seri Diorama.

Tas klasik dari brand Dior ini begitu elegan dengan warna metalik dan bentuk persegi panjang. Tas berukuran kecil itu juga terlihat simple dan tak banyak ornamen dengan tali rantai berwarna silver.

Rupanya, tas Dior seri Diorama ini merupakan seri klasik yang sudah tak diproduksi. Dilansir Purse Blog, Diorama dijual mulai dari USD 3.000 atau Rp45 juta untuk versi kecil dengan kulit anak sapi dan naik menjadi USD 34.000 atau Rp530 juta untuk versi medium dengan kulit buaya mengkilap.

Halaman:
1 2
      
