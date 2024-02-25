Menyantap Yakiniku di Gyu-Shige Pakai Promo Spesial BRI Diskon 30 Persen

MAKANAN khas Jepang memiliki tempat tersendiri di hati penggemar kuliner. Tak hanya ramen dan sushi, beragam kuliner bercita rasa Jepang lain juga digemari banyak orang.

Salah satunya adalah Yakiniku. Dalam bahasa Jepang, secara harfiah Yakiniku memiliki arti daging yang dipanggang. Sesuai namanya, kuliner satu ini menawarkan pengalaman menyantap daging yang dipanggang di atas bara api.

Karena konsep tersebut, restoran yang menyajikan hidangan Yakiniku kerap menghadirkan pengalaman bersantap yang unik dan menyenangkan. Sebab, pengunjung bisa memilih dan membakar daging mereka sendiri di atas panggangan yang tersedia di meja.

Selain itu, restoran Yakiniku juga menyediakan beragam jenis daging yang dapat dipilih sesuai selera, mulai dari daging sapi, ayam, hingga seafood.

Tak ketinggalan, pengunjung juga bisa meracik hidangan sesuai selera dengan menambahkan berbagai macam bumbu serta saus khas Jepang pada daging untuk menambah cita rasa.

Restoran berkonsep Yakiniku juga digemari karena umumnya memiliki suasana yang nyaman dan santai ditambah area restoran yang cukup luas. Dengan begitu, cocok dipilih sebagai tempat untuk berkumpul dan bersantap bersama keluarga, rekan, atau sahabat.