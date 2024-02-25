Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Menyantap Yakiniku di Gyu-Shige Pakai Promo Spesial BRI Diskon 30 Persen

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |16:04 WIB
Menyantap Yakiniku di Gyu-Shige Pakai Promo Spesial BRI Diskon 30 Persen
Promo spesial BRI diskon 30 persen. (Foto: dok BRI)
A
A
A

MAKANAN khas Jepang memiliki tempat tersendiri di hati penggemar kuliner. Tak hanya ramen dan sushi, beragam kuliner bercita rasa Jepang lain juga digemari banyak orang.

Salah satunya adalah Yakiniku. Dalam bahasa Jepang, secara harfiah Yakiniku memiliki arti daging yang dipanggang. Sesuai namanya, kuliner satu ini menawarkan pengalaman menyantap daging yang dipanggang di atas bara api.

Karena konsep tersebut, restoran yang menyajikan hidangan Yakiniku kerap menghadirkan pengalaman bersantap yang unik dan menyenangkan. Sebab, pengunjung bisa memilih dan membakar daging mereka sendiri di atas panggangan yang tersedia di meja.

Selain itu, restoran Yakiniku juga menyediakan beragam jenis daging yang dapat dipilih sesuai selera, mulai dari daging sapi, ayam, hingga seafood.

Tak ketinggalan, pengunjung juga bisa meracik hidangan sesuai selera dengan menambahkan berbagai macam bumbu serta saus khas Jepang pada daging untuk menambah cita rasa.

Restoran berkonsep Yakiniku juga digemari karena umumnya memiliki suasana yang nyaman dan santai ditambah area restoran yang cukup luas. Dengan begitu, cocok dipilih sebagai tempat untuk berkumpul dan bersantap bersama keluarga, rekan, atau sahabat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188240//freeport_raih_geoinnovation_award-sm5e_large.jpeg
Manfaatkan Teknologi Geospatial, Freeport Indonesia Raih GeoInnovation Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188178//alfamart_salurkan_bantuan_logistik_bencana_sumatra-duQE_large.jpg
Alfamart Gerak Cepat: Kerahkan 60 Truk Bantuan Senilai Rp2 Miliar untuk Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188093//peluncuran_jersey_pemain_ke_12_aqua-uFQ7_large.JPG
Kampanye Semangat AQUA, Semangat Kita: Ajak Masyarakat Dukung Garuda Squad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/11/3188058//menteri_umkm_maman_abdurrahman_saat_mengunjungi_acara_jakarta_x_beauty_2025-zve7_large.jpeg
Menteri UMKM Dorong Kosmetik Lokal Kuasai Pasar Domestik hingga Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188018//ruparupa_spaker_audio-xOvd_large.jpg
5 Kesalahan Umum saat Menggunakan Speaker Audio
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement