5 Cara Menyimpan Sepatu agar Tidak Cepat Rusak

SEPATU yang dirawat dengan baik tidak hanya bikin tahan lama, tetapi juga dapat meningkatkan kenyamanannya. Untuk itu, kamu perlu menyimpan sepatu dengan benar supaya tidak rusak. Bagaimana caranya? Simak berikut ini.

1. Simpan di dalam lemari atau rak

Sepatu perlu disimpan di dalam tempat yang teduh dan kering. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya jamur dan bakteri. Jadi, kamu bisa meletakkannya di dalam lemari atau rak besi sepatu. Namun, pastikan sepatu memiliki sirkulasi udara yang baik di dalam tempat penyimpanan tersebut.

2. Bersihkan sepatu terlebih dahulu

Aturan yang tepat untuk merawat sepatu adalah membersihkannya terlebih dahulu sebelum disimpan. Soalnya, kotoran, debu, atau noda dapat merusak material sepatu.