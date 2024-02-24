Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mahasiswa Ini Pilih Pulang Pergi Naik Pesawat, karena Tak Mau Ngekost Dekat Kampusnya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |19:05 WIB
Mahasiswa Ini Pilih Pulang Pergi Naik Pesawat, karena Tak Mau Ngekost Dekat Kampusnya
Tim Chen. (Foto: CTV-News/Youtube)
SEORANG mahasiswa ekonomi pada tahun terakhirnya di Universitas British Columbia di Vancouver, Kanada, memilih pulang pergi dari rumah ke sekolahnya Calgary. Pulang pergi memang hal yang biasa ketika kuliah, hanya saja tidak dengan jarak 760 km.

Tim Chen, pun memilih terbang hampir 2 jam dari rumahnya di Calgary ke sekolah dan kembali lagi. Pasalnya, harga menyewa perumahan di sekitar kampus terlalu mahal baginya.

“Saya berpikir, mengapa saya tidak tinggal di Calgary saja lalu terbang ke sini, ini seperti penerbangan satu jam, sama seperti naik bus,” kata Chen kepada CTV News.

Tim Chen

Chen hanya memiliki dua kelas di kampus per minggu, dan menyebut metode transportasi yang tidak biasa ini sebagai “Perjalanan super”. Dia pun menggunakan Air Canada untuk melakukan perjalanannya. Tercatat dia sudah melakukan 7 perjalanan pulang pergi di Januari.

Meski demikian, Chen tidak selalu melakukan perjalanan ekstrem ke sekolah setiap minggunya. Dia sebelumnya menyewa sebuah tempat di Vancouver tetapi berhenti ketika harga sewanya meningkat ketika dia kembali dari liburan musim gugur lalu.

“Saat saya memeriksa harga rumah, saya berpikir, oh sial, ada kenaikan besar!. Saya harus membayar sekira USD2.500 (Rp38 juta) untuk sewa, jadi menurut saya itu tidak layak,” katanya.

Sementara penerbangan pulang pergi nonstop dari Calgary ke Vancouver dijual di kisaran USD111 atau sekira Rp1,73 juta. Karena Chen hanya perlu berangkat ke sekolah dua kali seminggu, dia akan menghabiskan sekira USD890 atau Rp13,87 juta per bulan saat masih tinggal di rumah orang tuanya di Calgary.

