5 Potret Via Vallen Tasyakuran Kehamilan, Tetap Cantik Pamerkan Baby Bump

VIA Vallen dan Chevra Yolandi tampak mengadakan tasyakuran kehamilan yang kini sudah memasuki usia kandungan empat bulan. Acara tasyakuran tersebut tentu saja berjalan khusyuk dan khidmat dengan dihadiri oleh orang terdekat. Raut wajah bahagia juga terpancar dari pasangan ini.

Momen itu Via bagikan di laman Instagram pribadinya. Pelantun lagu Sayang ini juga membagikan momen mesra dengan sang suami.

"Alhamdulillah," tulis Via dalam keterangan fotonya saat menggelar tasyakuran empat bulanan kehamilannya. Berikut ulasannya dari Instagram @viavallen.

Kompak memakai busana berwarna putih

Di momen tasyakuran empat bulanan kehamilannya, Via Vallen dan sang suami kompak memakai busana bernuansa putih. Via tampil anggun dalam balutan dress putih dengan aksen bordir motif bunga. Ia menambahkan selendang sebagai penutup kepalanya.

Sementara sang suami memakai satu set gamis dan celana putih, serta peci abu-abu. Di foto ini Chevra nampak mencium perut Via yang sudah semakin buncit.

"Lancar-lancar ya sayang," kata @agmi***

"Barakallah, Chevra junior coming soon," tambah @marta***

Foto bareng orang tua

Via Vallen tak melewatkan untuk berfoto dengan kedua orang tuanya. Nampak calon kakek dan nenek ini tak sabar menanti kehadiran cucunya. Wajah Via dan Chevra juga begitu sumringah.

Pamer baby bump

Meski sudah menjalani tasyakuran, namun Via dan Chevra belum memberitahu publik mengenai jenis kelamin sang jabang bayi. Namun dari dekorasi dari momen tersebut mengusung warna-warna soft yang girlie. Di foto ini keduanya nampak pose mesra saat Chevra memeluk Via dari belakang sambil memamerkan baby bump.