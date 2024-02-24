Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Audrey Vanessa Kampanyekan Break The Silence di Miss World 2024, Amanda Zevannya: Banggaaa!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |14:34 WIB
Audrey Vanessa Kampanyekan Break The Silence di Miss World 2024, Amanda Zevannya: Banggaaa!
Miss Indonesia Audrey Vanessa. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN memukau Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa saat menggaungkan kampanye ‘Break The Silence’ di panggung Beauty With A Purpose Miss World 2024, banjir pujian.

Tidak terkecuali dari para seniornya di Miss Indonesia, yakni Miss Indonesia 2011 perwakilan Papua Barat, Amanda Zevannya, dan Miss Indonesia 2016 perwakilan Bangka Belitung, Natasha Mannuela.

Amanda dan Natasha sama-sama memberikan pujian dan kekaguman mereka kepada Audrey melalui kolom komentar unggahan video yang dibagikan Audrey di akun Instagramnya, @audreyyvanessa.

“BANGGAAAAAAAAA,” ujar Amanda Zevannya, dalam bahasa Inggris.

“Terbaik Odeee,” timpal Natasha Manuella.

Meski singkat, namun ungkapan kebanggaan dari kedua seniornya itu cukup mewakili kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap penampilan memukau Audrey saat menggaungkan kampanye ‘Break The Silence’-nya itu.

Di atas panggung tersebut, Audrey sendiri tampak tampil percaya diri dalam balutan dress nan elegan dari brand Livette by Liliana Tanoesoedibjo.

Melalui kampanye tersebut, Audrey ingin mengajak masyarakat dunia untuk lebih membuka mata terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang masih cukup tinggi di Indonesia.

Menurut Audrey, hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk memutus rantai kasus tersebut.

“Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak makin tinggi dari tahun ke tahun. Yang terungkap itu sangat sedikit. Tapi sebenarnya yang terjadi di bawah ini banyak sekali, tetapi memang belum terungkap,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
