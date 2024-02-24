Audrey Vannessa Gaungkan Kampanye Break The Silence di Panggung Miss World 2024

AUDREY Vanessa baru-baru ini turut menggaungkan kampanye ‘Break The Silence’ di panggung Beauty With A Purpose Miss World 2024, di New Delhi, India. Audrey tampak tampil percaya diri dalam balutan dress nan elegan dari brand Livette by Liliana Tanoesoedibjo.

Dengan suara nan lantang dan yakin, Audrey lantas memaparkan tentang kampanye ‘Break The Silence’ yang tengah ia gaungkan itu. Melalui kampanye tersebut, Audrey ingin mengajak masyarakat dunia untuk lebih membuka mata terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang masih cukup tinggi di Indonesia.

Menurut Audrey, hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk memutus rantai kasus tersebut. “Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak makin tinggi dari tahun ke tahun. Yang terungkap itu sangat sedikit,” ujar Audrey di hadapan para juri dan kontestan lainnya.

“Tapi sebenarnya yang terjadi di bawah ini banyak sekali, tetapi memang belum terungkap,” imbuhnya.

Audrey menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa program yang ia telah lakukan melalui kampanye tersebut. Salah satunya, yakni dengan memberikan edukasi kepada para anak-anak di sekolah yang ada di berbagai daerah negaranya, Indonesia.

Audrey ingin membuat anak-anak tersebut agar berani speak up jika mengalami berbagai jenis kasus kekerasan seksual di sekitar mereka. Dia juga ingin meyakinkan, bahwa tidak ada yang salah jika mereka mau terbuka. Hal ini tentunya agar mereka lebih mudah mendapat bantuan dari orang-orang di sekitar mereka.

Pasalnya, berkaca dari kasus kekerasan seksual yang sering terjadi, menurut Audrey, umumnya para korban cenderung takut dan malu untuk menceritakan dan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya.