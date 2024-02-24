Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Minum Pakai Sedotan Percepat Keriput di Area Bibir Loh

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |08:09 WIB
Minum Pakai Sedotan Percepat Keriput di Area Bibir Loh
Minum dengan Sedotan. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang masih sering menggunakan sedotan saat minum. Bagi kaum hawa, biasanya minum dengan memakai sedotan dilakukan agar riasan bibir tidak rusak atau mudah menempel di pinggir gelas.

Tapi ternyata kebiasaan minum dengan menggunakan sedotan dikhawatirkan dapat membuat kulit keriput lho. Terlebih jika Anda menggunakannya setiap ingin minum. Hal ini dapat membuat keriput, khususnya di area sekitar bibir bisa semakin banyak.

Dokter kecantikan sekaligus influencer, dr. Yessica Tania mengungkap bahwa minum menggunakan sedotan memicu pergerakan bibir yang berulang. Tak cuma itu, kebiasaan merokok yang kerap kali memajukan bibir juga bisa membuat kulit rentan keriput.

“Pergerakan bibir yang berulang-ulang, contohnya kayak orang yang suka minum dari sedotan atau orang yang suka ngerokok bikin area di sekitar bibir rentan keriput,” jelas dr. Yessica dikutip dari unggahan dalam akun TikTok miliknya @dr.ziee.

Otot-otot di wajah memang perlu sesekali dilatih. Namun pergerakan otot yang terus menerus dan terlalu sering ternyata bisa mempengaruhi pergerakan kulit yang lapisannya berada di atas otot. Apalagi jika Anda memiliki jenis kulit yang kering, sehingga elastisitas kulit juga kurang dan mudah terbentuknya keriput.

“Jadi saat otot berkontraksi kulit keikutan bergerak kayak menekuk atau melipat-lipat kulitnya. Pada level tertentu lekukan tersebut bisa permanen,” ujarnya.

Dr. Yessica Tania pun menyatakan bahwa kondisi keriput tersebut mungkin saja menjadi permanen. Salah satu cara untuk mencegah kondisi tersebut yaitu dengan mengubah cara minum.

