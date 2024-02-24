4 Manfaat Beras Hitam bagi Kesehatan Kulit Wajah, Ampuh Atasi Jerawat Loh

JIKA sebelumnya kita telah membahas tentang manfaat beras jepang, kali ini kita akan membahas tentang beras hitam. Banyak beras yang terbukti baik untuk kecantikan.

Beras hitam berasal dari spesies Oryza sativa L yang kaya akan serat, asam amino, mineral dan antioksidan sehingga cocok digunakan pada semua jenis kulit. Berikut adalah manfaat beras hitam yang jarang diketahui seperti dilansir dari Highend.

Pencerah kulit wajah

Beras hitam mengandung protein peptida yang dapat menenangkan dan menyembuhkan kulit kusam.

Cegah Penuaan