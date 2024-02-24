Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Manfaat Beras Hitam bagi Kesehatan Kulit Wajah, Ampuh Atasi Jerawat Loh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |11:12 WIB
4 Manfaat Beras Hitam bagi Kesehatan Kulit Wajah, Ampuh Atasi Jerawat Loh
Beras Hitam. (Foto: Freepik)
A
A
A

JIKA sebelumnya kita telah membahas tentang manfaat beras jepang, kali ini kita akan membahas tentang beras hitam. Banyak beras yang terbukti baik untuk kecantikan.

Beras hitam berasal dari spesies Oryza sativa L yang kaya akan serat, asam amino, mineral dan antioksidan sehingga cocok digunakan pada semua jenis kulit. Berikut adalah manfaat beras hitam yang jarang diketahui seperti dilansir dari Highend.

Pencerah kulit wajah

Beras hitam mengandung protein peptida yang dapat menenangkan dan menyembuhkan kulit kusam.

Cegah Penuaan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/27/481/1603013/saatnya-beralih-dari-beras-putih-ke-beras-hitam-ini-6-manfaatnya-LsCe2ruNUy.jpg
Saatnya Beralih dari Beras Putih ke Beras Hitam, Ini 6 Manfaatnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535//masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement