HOME WOMEN HEALTH

Waspada Membeli Suplemen Kesehatan Anak, Orangtua Wajib Paham

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |04:00 WIB
Waspada Membeli Suplemen Kesehatan Anak, Orangtua Wajib Paham
Waspada membeli suplemen kesehatan anak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SUPLEMEN kesehatan menjadi salah satu produk yang digunakan sebagian besar orangtua demi menunjang kebutuhan gizi sang buah hati. Kekhawatiran orangtua terhadap nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak menjadi alasan untuk membeli suplemen kesehatan.

Namun saat ini banyak sekali variasi dari suplemen kesehatan untuk anak. Bahkan banyak merek suplemen yang berlomba-lomba membuat iklan yang mampu menarik perhatian para orang tua, sehingga jadi mudah tergiur untuk membelinya.

Menanggapi hal tersebut, Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Utama BPOM, Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si menjelaskan bahwa penandaan label dan juga iklan pada produk suplemen kesehatan anak memang berpengaruh terhadap minat beli para konsumennya.

Meski begitu, para orangtua harus lebih cermat dalam memilih produk suplemen kesehatan anak yang ada di pasaran. Reri menyarankan para orangtua agar tidak mudah termakan iklan yang berlebihan dan menjanjikan efek yang cepat.

Suplemen

“Jangan sampai ibu-ibu terkecoh dengan iklan-iklan yang sangat superlatif seperti bisa meninggikan badan dalam satu bulan atau menambah nafsu makan supaya anak gemuk dan menggemaskan,” kata Reri Indriani dalam Webinar Suplemen Kesehatan BPOM, Jumat 23 Februari 2024.

Banyak sekali produk suplemen yang memberikan klaim yang berlebih hanya untuk meningkatkan angka penjualannya. Bahkan berdasarkan data dari BPOM, pada 2022, terdapat 13 persen atau sekitar 53 iklan produk suplemen yang tidak memenuhi kriteria BPOM.

Angka tersebut ternyata mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang bertambah menjadi 15 persen atau setara dengan 64 produk suplemen kesehatan anak yang tidak sesuai kriteria BPOM.

Menurut Reri Indriani, suplemen kesehatan pada anak seharusnya berguna untuk memelihara kesehatan dan tidak melakukan klaim berlebih. Suplemen kesehatan bisa menambahkan nafsu makan pada anak, apabila mengandung kunyit di dalamnya.

Telusuri berita women lainnya
