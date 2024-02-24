Orang yang Kontak Erat dengan Pasien TB Harus Lakukan Pengobatan? Ini Alasannya

TUBERKULOSIS atau TB merupakan penyakit yang bisa menyebabkan penderitanya mengalami sesak napas hingga batuk kronik. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dapat menular kepada orang terdekat.

Untuk itu, bila ada pasien TB di rumah, anggota keluarga itu harus melakukan pengobatan TB. Hal ini berlaku untuk semuanya termasuk anak-anak.

“Setiap orang yang berkontak erat dengan pasien TB maka dianjurkan untuk mendapatkan pengobatan pencegahan walaupun tidak sakit TB,” ujar Dokter Spesialis Paru, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc., Sp.P(K) dalam cuitannya di X, @erlinaburhan, Minggu (25/2/2024).

Dokter Erlina mengatakan pengobatan ini dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyakit TB.