Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Orang yang Kontak Erat dengan Pasien TB Harus Lakukan Pengobatan? Ini Alasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |01:00 WIB
Orang yang Kontak Erat dengan Pasien TB Harus Lakukan Pengobatan? Ini Alasannya
Pengobatan tuberkulosis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TUBERKULOSIS atau TB merupakan penyakit yang bisa menyebabkan penderitanya mengalami sesak napas hingga batuk kronik. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis ini dapat menular kepada orang terdekat.

Untuk itu, bila ada pasien TB di rumah, anggota keluarga itu harus melakukan pengobatan TB. Hal ini berlaku untuk semuanya termasuk anak-anak.

“Setiap orang yang berkontak erat dengan pasien TB maka dianjurkan untuk mendapatkan pengobatan pencegahan walaupun tidak sakit TB,” ujar Dokter Spesialis Paru, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc., Sp.P(K) dalam cuitannya di X, @erlinaburhan, Minggu (25/2/2024).

Dokter Erlina mengatakan pengobatan ini dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyakit TB.

Tuberkulosis

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/481/3014290/angka-kematian-tuberkulosis-india-menurun-ini-hal-yang-wajib-dipelajari-indonesia-ZMnwIM9Ij4.jpg
Angka Kematian Tuberkulosis India Menurun, Ini Hal yang Wajib Dipelajari Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/481/2989192/pengobatan-tb-kini-bisa-lebih-cepat-cukup-dilakukan-selama-4-bulan-8dsj4gGJt9.jpg
Pengobatan TB Kini Bisa Lebih Cepat, Cukup Dilakukan Selama 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988446/kasus-tuberkulosis-di-indonesia-meningkat-77-persen-ini-langkah-kemenkes-FplMmu8J6J.jpg
Kasus Tuberkulosis di Indonesia Meningkat 77 Persen, Ini Langkah Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/481/2988422/usaid-berikan-obat-terapi-pencegahan-tuberkulosis-untuk-indonesia-gelontorkan-dana-hingga-rp24-miliar-NacXIc3TCY.jpg
USAID Berikan Obat Terapi Pencegahan Tuberkulosis untuk Indonesia, Gelontorkan Dana hingga Rp24 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987603/ahli-kesehatan-ungkap-pentingnya-vaksinasi-tb-baru-mampu-mempercepat-pengobatan-sbkuMjA9sr.jpg
Ahli Kesehatan Ungkap Pentingnya Vaksinasi TB Baru, Mampu Mempercepat Pengobatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/481/2987588/dokter-paru-ungkap-kesulitan-dalam-menangani-pasien-tb-di-lombok-utara-Lm4kd9RaEJ.jpg
Dokter Paru Ungkap Kesulitan dalam Menangani Pasien TB di Lombok Utara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement