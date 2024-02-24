Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Balita Dianjurkan Konsumsi Suplemen dan Zinc Selama Masa Pertumbuhan, Ini Alasannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |07:00 WIB
Balita Dianjurkan Konsumsi Suplemen dan Zinc Selama Masa Pertumbuhan, Ini Alasannya
Konsumsi zinc dianjurkan untuk balita. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

INDONESIA menjadi salah satu negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia mendapatkan sinar matahari yang bagus sepanjang tahun dan memiliki keberagaman fauna serta flora.

Meski begitu, posisi Indonesia yang ada di garis khatulistiwa membuat persebaran tanahnya mengalami defisiensi zinc atau kekurangan mineral zinc. Hal ini berdampak pada kandungan zinc yang ada di tumbuhan, hewan, bahkan pada tubuh masyarakat di Indonesia

Oleh karenanya, dokter Spesialis Anak, DR.dr. Ariani Dewi Widodo, Sp.A (K) menyarankan masyarakat untuk berhati-hati dan menganjurkan para orangtua untuk memberikan tambahan zinc pada masa pertumbuhan anak.

“Anak-anak yang berusia lebih dari dua tahun akan dapat bermanfaat jika diberikan tambahan zinc, boleh dari suplemen dan makanan,” dr. Ariani dalam Webinar Suplemen Kesehatan di kanal Youtube BPOM, Jumat 23 Februari 2024.

Suplemen herbal

Biasanya asupan gizi yang paling bagus terserap di tubuh anak itu mulai dari bayi hingga memasuki usia dua tahun. Akan tetapi menurut penelitian, untuk negara yang mengalami defisiensi zinc dapat terus diberikan meski anak berusia lebih dari dua tahun.

“Tapi biasanya pertumbuhan itu utamanya sampai dengan dua tahun, tapi menurut penelitian masih sangat bermanfaat di atas dua tahun jika diberikan zinc ekstra, terutama untuk area yang defisiensi zinc,” ujarnya.

Selaras dengan dr. Ariani, Dokter Gizi Medik dr. Dyah Arum K, M.Gizi, CBS menyatakan bahwa kondisi anak yang kekurangan zinc tidak mudah dideteksi, namun biasanya anak menjadi lemas.

“Gejalanya itu nggak ketauan, tiba-tiba anaknya itu jadi tipe yang cranky, lemes ternyata ada defisiensi atau kekurangan mineral zinc,” kata dr. Dyah.

Dokter Dyah pun menyarankan beberapa makanan yang bisa membantu melengkapi kandungan zinc dalam tubuh anak yaitu, dari daging sapi, kepiting, dan yang paling mudah ditemui yaitu kuning telur.

Halaman:
1 2
      
