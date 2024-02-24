Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Jaga Pita Suara Ala Sammy Simorangkir, Pantang Minum Air Es Sebelum Bernyanyi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |01:34 WIB
Tips Jaga Pita Suara Ala Sammy Simorangkir, Pantang Minum Air Es Sebelum Bernyanyi
Tips Sammy Simorangkir jaga pita suara. (Foto: MPI/ Annastasya Rizqa)
A
A
A

PENYANYI Sammy Simorangkir terkenal dengan suara emasnya. Mantan vokalis Kerispatih ini rupanya rajin menjaga kesehatan pita suaranya agar selalu maksimal saat bernyanyi.

Sammy mengungkap beberapa cara sederhana yang biasa dia lakukan untuk menjaga pita suaranya hingga ritual khusus sebelum bernyanyi. Suami Viviane ini mengatakan salah satu cara andalannya adalah tak minum air dingin sebelum bernyanyi.

“Saya kalau mau nyanyi itu gak minum air dingin,” kata Sammy saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 23 Februari 2024.

Sammy Simorangkir

Alih-alih menghindari gorengan, Sammy justru bersahabat dengan makanan berminyak itu. Penyanyi berusia 41 tahun ini mengaku beragam jenis gorengan hingga kerupuk merupakan makanan sehari-harinya.

“Nggak (menghindari) sih, justru teman baik saya itu gorengan,” kata Sammy.

Meski begitu, Sammy bersyukur kualitas suaranya tak pernah terganggung. Dia juga mengaku sering melakukan humming atau bersenandung untuk memanaskan pita suaranya sebelum bernyanyi.

“Tips pribadi aja dari aku, sebelum nyanyi aku (melakukan) humming. Itu standard banget, kita tutup aja bibir gitu habis itu kita (bersenandung) hmm hmm, itu bisa ngangetin pita suara,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
