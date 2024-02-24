Daftar Tiket Promo BCA Singapore Airlines Travel Fair 2024, Buruan ke Destinasi Favoritmu!

BCA Singapore Airlines Travel Fair 2024 kembali digelar pada Jumat-Minggu, 22-25 Februari 2024 di Gandaria City, Jakarta Selatan. Acara ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang mencari promo penerbangan jelang musim liburan.

Sejumlah destinasi mancanegara bisa jadi pilihan Anda untuk liburan di momen Ramadhan dan Lebaran ini. Ada beragam promo dan penawaran menarik yang bisa Anda dapatkan, terlebih saat memesan tiket pesawat lebih awal dari jadwal keberangkatan.

“Ramadhan dan Lebaran merupakan salah satu hari libur paling besar di indonesia, ini juga merupakan musim perjalanan yang populer, banyak orang mencoba memesan tiket pesawar lebih awal,” ungkap Seah Chee Chian, General Manager Singapore Airlines saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).

Destinasi yang ditawarkan pun beragam dengan harga yang lebih murah. Adapun promo menarik lainnya salah satunya keuntungan KrisPay Miles senilai SGD 20 untuk setiap pembelian tiket ke Singapura dengan itinerary 3 hari 2 malam.

Adapula keuntungan KrisPay Miles senilai SGD10 untuk setiap pembekian tiket destinasi lainnya. Berikut daftar harga tiket promo di BCA Singapore Airlines Travel Fair 2024 untuk sejumlah destinasi mancanegara:

Singapura

Economy Rp2.700.000

Business Class Rp12.500.000

Hong Kong

Economy Rp3.700.000

Premium Economy Rp8.400.000

Business Class Rp15.000.000

Bangkok

Economy Rp3.800.000

Business Rp13.500.000

Seoul

Economy Rp5.800.000

Business Rp22.800.000

Tokyo

Economy Rp6.700.000

Premium Economy Rp16.600.000

Business Rp25.800.000