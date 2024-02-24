Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Tiket Promo BCA Singapore Airlines Travel Fair 2024, Buruan ke Destinasi Favoritmu!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |18:13 WIB
Daftar Tiket Promo BCA Singapore Airlines Travel Fair 2024, Buruan ke Destinasi Favoritmu!
Pesawat Singapore Airlines (Foto: Instagram/@momijimaru0730)
A
A
A

BCA Singapore Airlines Travel Fair 2024 kembali digelar pada Jumat-Minggu, 22-25 Februari 2024 di Gandaria City, Jakarta Selatan. Acara ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang mencari promo penerbangan jelang musim liburan.

Sejumlah destinasi mancanegara bisa jadi pilihan Anda untuk liburan di momen Ramadhan dan Lebaran ini. Ada beragam promo dan penawaran menarik yang bisa Anda dapatkan, terlebih saat memesan tiket pesawat lebih awal dari jadwal keberangkatan.

“Ramadhan dan Lebaran merupakan salah satu hari libur paling besar di indonesia, ini juga merupakan musim perjalanan yang populer, banyak orang mencoba memesan tiket pesawar lebih awal,” ungkap Seah Chee Chian, General Manager Singapore Airlines saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).

Destinasi yang ditawarkan pun beragam dengan harga yang lebih murah. Adapun promo menarik lainnya salah satunya keuntungan KrisPay Miles senilai SGD 20 untuk setiap pembelian tiket ke Singapura dengan itinerary 3 hari 2 malam.

Adapula keuntungan KrisPay Miles senilai SGD10 untuk setiap pembekian tiket destinasi lainnya. Berikut daftar harga tiket promo di BCA Singapore Airlines Travel Fair 2024 untuk sejumlah destinasi mancanegara:

Singapura

Economy Rp2.700.000

Business Class Rp12.500.000

Infografis Keuntungan Liburan saat Low Season

Hong Kong

Economy Rp3.700.000

Premium Economy Rp8.400.000

Business Class Rp15.000.000

Bangkok

Economy Rp3.800.000

Business Rp13.500.000

Seoul

Economy Rp5.800.000

Business Rp22.800.000

Tokyo

Economy Rp6.700.000

Premium Economy Rp16.600.000

Business Rp25.800.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/13/406/2485764/hore-penerbangan-terpanjang-di-dunia-kembali-dibuka-yuk-traveling-lagi-guys-hTWE0CxqCb.jpg
Hore! Penerbangan Terpanjang di Dunia Kembali Dibuka, Yuk Traveling Lagi Guys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/04/406/1881914/menelisik-dapur-para-singapore-girls-UoWJXy42lC.jpg
Menelisik "Dapur" Para Singapore Girls
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/22/406/1444486/singapore-airlines-geber-9-kota-di-dunia-sekaligus-M2EmaiSwc9.jpg
Singapore Airlines Geber 9 Kota di Dunia Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/28/406/1427389/insiden-kebakaran-singapore-airlines-100-persen-tanggung-jawab-JIuvMyruUc.jpg
Insiden Kebakaran, Singapore Airlines 100 Persen Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/27/406/1426130/bau-bahan-bakar-masuk-ke-kabin-penumpang-singapore-airlines-EHbXdIlsxN.jpg
Bau Bahan Bakar Masuk ke Kabin Penumpang Singapore Airlines
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/27/406/1426054/sayap-maskapai-singapore-airlines-terbakar-96AAEFtN9d.jpg
Sayap Maskapai Singapore Airlines Terbakar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement