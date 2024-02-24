Dubai dan Istanbul Jadi Destinasi Favorit Jelang Ramadan, Pilih Mana Guys?

BULAN Ramadan kurang dari sebulan lagi. Setiap tahunnya, banyak traveler muslim bepergian ke destinasi Timur Tengah untuk menjalankan ibadah puasa hingga berlebaran di sana.

Tak dipungkiri, permintaan penerbangan dengan rute destinasi Timur Tengah pun selalu jadi favorit di momen Ramadan ini. Demikian disampaikan General Manager Singapore Airlines, Seah Chee Chian.

Seah mengungkap banyak pelanggan yang mulai membeli tiket lebih awal di momen jelang libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini.

“Ramadan dan Lebaran merupakan salah satu hari libur paling besar di Indonesia, ini juga merupakan musim perjalanan yang populer, banyak orang mencoba memesan tiket pesawat lebih awal,” ungkap Seah saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).

Lebih lanjut, Kleopas Danang, selaku Manager Public Relations di Singapore Airlines mengungkap beberapa negara Timur Tengah yang diminati para pelancong di momen jelang libur Ramadhan ini ialah Dubai dan Istanbul.

Permintaan penerbangan ke dua destinasi di Timur Tengah itu cukup melonjak di musim ini. Fenomena itu pun tak lepas dari keinginan masyarakat untuk merasakan momen dan pengalaman bulan Ramadan langsung di negara Timur Tengah.

“Kami melihat permintaan yang cukup baik untuk rute ke Timur Tengah seperti Dubai dan juga Istanbul,” papar Danang.

Di tengah melonjaknya peminat rute penerbangan tersebut, Singapore Airlines pun mengoperasikan rute perjalanan Dubai dan Istanbul lebih sering.