Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dubai dan Istanbul Jadi Destinasi Favorit Jelang Ramadan, Pilih Mana Guys?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |17:20 WIB
Dubai dan Istanbul Jadi Destinasi Favorit Jelang Ramadan, Pilih Mana Guys?
Singapore Airlines Travel Fair 2024 (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

BULAN Ramadan kurang dari sebulan lagi. Setiap tahunnya, banyak traveler muslim bepergian ke destinasi Timur Tengah untuk menjalankan ibadah puasa hingga berlebaran di sana.

Tak dipungkiri, permintaan penerbangan dengan rute destinasi Timur Tengah pun selalu jadi favorit di momen Ramadan ini. Demikian disampaikan General Manager Singapore Airlines, Seah Chee Chian.

Seah mengungkap banyak pelanggan yang mulai membeli tiket lebih awal di momen jelang libur Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini.

“Ramadan dan Lebaran merupakan salah satu hari libur paling besar di Indonesia, ini juga merupakan musim perjalanan yang populer, banyak orang mencoba memesan tiket pesawat lebih awal,” ungkap Seah saat ditemui di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).

Infografis Negara dengan Paspor Terkuat 2024

Lebih lanjut, Kleopas Danang, selaku Manager Public Relations di Singapore Airlines mengungkap beberapa negara Timur Tengah yang diminati para pelancong di momen jelang libur Ramadhan ini ialah Dubai dan Istanbul.

Permintaan penerbangan ke dua destinasi di Timur Tengah itu cukup melonjak di musim ini. Fenomena itu pun tak lepas dari keinginan masyarakat untuk merasakan momen dan pengalaman bulan Ramadan langsung di negara Timur Tengah.

“Kami melihat permintaan yang cukup baik untuk rute ke Timur Tengah seperti Dubai dan juga Istanbul,” papar Danang.

Di tengah melonjaknya peminat rute penerbangan tersebut, Singapore Airlines pun mengoperasikan rute perjalanan Dubai dan Istanbul lebih sering.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement