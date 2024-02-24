Makna Tradisi Makan Lontong bagi Jemaat Vihara Dharma Bakti saat Perayaan Cap Go Meh

Chen, salah satu jemaat Vihara Dharma Bakti, Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat (Foto: Devi Pattricia/MPI)

HARI Cap Go Meh dirayakan pada 14 hari atau dua pekan setelah perayaan Tahun Baru Imlek. Momen ini menjadi penutup dari serangkaian perayaan Imlek.

Biasanya umat yang beragama Khonghucu dan Budha turut meramaikan perayaan Cap Go Meh ini.

Masyarakat Tionghoa yang tinggal di Jakarta maupun dari berbagai daerah turut berdatangan untuk merayakan Cap Go Meh di salah satu klenteng tertua di Jakarta, Vihara Dharma Bakti yang berlokasi di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat.

Salah satunya Chen (42), warga asal Jakarta yang menyempatkan waktu akhir pekannya untuk melaksanakan ibadat Cap Go Meh di Vihara Dharma Bakti.

Chen menyatakan bahwa perayaan Cap Go Meh tidak kalah penting dengan hari Imlek, sebab keduanya menjadi suatu kesatuan yang lekat.

Tradisi yang masih dianut oleh Chen dan keluarganya dalam merayakan Cap Go Meh itu dimulai dengan berdoa atau bersembahyang di Vihara Dharma Bakti.

(Foto: Devi Pattricia/MPI)

“Cap Go Meh adalah hari ke-15 sebenarnya penutupan perayaan imlek. Awalnya kan tanggal 1 kemarin pas di Imleknya ya. Biasanya kami akan berdoa, meminta supaya diberikan berkat perlindungan dan dirayakan dengan lontong Cap Go Meh,” jelas Chen saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Vihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Barat, Sabtu (24/2/2024).

Setelah sembahayang, maka tradisi yang tak boleh ketinggalan bagi keluarga Chen yaitu makan Lontong Cap Go Meh.

Kuliner Lontong Cap Go Meh ini menjadi salah satu kuliner khas yang dimakan dalam perayaan Hari Cap Go Meh.

“Tradisi yang sudah turun temurun dari para orangtua kami itu biasanya paginya kami sembahyang, nanti siang sampai ke malam itu merayakan bersama untuk makan lontong Cap Go Meh,” tuturnya.

Lontong Cap Go Meh berisikan berbagai macam kondimen yang menyatu di lidah saat disantap. Umumya menu ini terdiri dari lontong yang diguyur sayur lodeh dan dilengkapi beberapa lauk sebagai pelengkap seperti opor ayam, ayam kare, telur tebus, dan kerupuk.