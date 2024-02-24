Bukan Sekadar Kiasan, Ternyata Ini Penyebab Buaya Keluarkan Air Mata

UNGKAPAN 'air mata buaya' sering kali menjadi bagian dari percakapan sehari-hari, mewakili mitos yang telah ada dalam budaya populer selama berabad-abad.

Namun, di balik mitos tersebut, ada pertanyaan yang menarik; apakah buaya benar-benar menangis saat makan? Untuk menjawabnya, kita harus menilik lebih dalam lagi.

Mengutip dari AZ Animals, asal mula cerita tentang buaya yang menangis dapat ditelusuri kembali ke abad ke-14, ketika John Mandeville menulis bukunya yang terkenal, 'Perjalanan Sir John Mandeville'.

Dalam buku ini, Mandeville menceritakan kisah seorang ksatria yang mengembara ke Asia dan bertemu dengan buaya yang disebutkan menangis saat makan. Meski cerita ini penuh dengan daya tarik, namun tak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut.

Kendati belum ada penelitian yang secara khusus membuktikan apakah buaya benar-benar menangis saat makan, penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa reptil, termasuk buaya, memiliki kemampuan untuk merasakan berbagai emosi.

Penelitian yang dilakukan oleh Perpustakaan Kedokteran Nasional menemukan bahwa reptil mampu merasakan emosi seperti kecemasan, stres, kegembiraan, dan bahkan penderitaan.

(Foto: Unsplash/Lisa Yount)

Meskipun kita tidak bisa dengan pasti mengatakan bahwa buaya merasa sedih saat makan, kemungkinan besar mereka memiliki kemampuan untuk merasakan emosi secara umum.

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah buaya memiliki kemampuan untuk 'menangis' seperti manusia. Air mata, yang merupakan cairan yang dihasilkan oleh mata manusia, memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan mata.

Mereka melakukan ini dengan membentuk lapisan di atas mata Anda. Lendir membantu lapisan tersebut menempel pada mata Anda, minyak membantu mata Anda agar tidak kering, dan air bertindak sebagai larutan garam alami.

Seorang pakar zoologi Universitas Florida, Kent Vliet pada 2007 pernah membuktikan bahwa predator itu terisak saat makan. Namun, karena buaya makan di dalam air membuat riset tentang air mata tersebut menjadi sulit.