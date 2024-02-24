Begini Tampilan Adidas Samba x Messi, Punya 2 Model Keren

SALAH satu brand olahraga ternama Adidas berkolaborasi dengan pesepakbola Argentina Lionel Messi menghadirkan sepatu terbarunya. Sepatu ini pun bukanlah sepatu sepak bolah seperti yang biasa dipakai oleh Lionel Messi.

Keduanya berkolaborasi mengeluarkan sepatu klasik Adidas Samba. Tidak heran, jika Kolaborasi ini pun lantas ramai menjadi perbincangan para pencinta sepatu.

Memang, sepatu Adidas Samba sudah menjadi salah satu model sepatu klasik, dan telah menjadi ikon di dunia olahraga, khususnya mereka yang menyukai sepak bola.

Adapun desain sepatu kolaborasi ini, terlihat menampilkan warna cerah yang menggambarakn semangat dan energi menyala. Warna ini pun menggambarkan Lionel Messi saat bermain di lapangan.